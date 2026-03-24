FC町田ゼルビアの強化部門トップを務める原靖フットボールダイレクター（FD、58）が24日、アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）準々決勝の組み合わせ抽選会が行われるマレーシア・クアラルンプールへ出発した。

クラブ初参戦のアジア舞台でつかんだ8強入り。準々決勝の組み合わせ抽選会は25日にクアラルンプールのアジア・サッカー連盟（AFC）ハウスで実施される。原FDは成田空港で出発前に取材対応し「高揚感がある。どのような相手と対戦するのか、どこと当たっても楽しみ」と待ち望んだ。

中東情勢が悪化する中、AFCは21日、準々決勝以降を予定通り来月16日からサウジアラビア・ジッダで集中開催すると発表。中東情勢の影響で西地区の決勝トーナメント1回戦は延期されるなど不透明な状況は続いている。原FDは「クラブには（予定通り）開催するという話が来ている」と現状を説明したうえで「抽選会場で事実確認や情報交換をする」と語った。

クラブはサウジアラビア開催を見据え、既に暑熱対策を準備中。DF昌子やFW相馬ら日本代表経験者から意見を集約しており、今後は本格的に着手する。原FDは「できることを全てやっていく。どこと対戦しても戦える準備をする」と表情を引き締め、搭乗ゲートへ向かった。