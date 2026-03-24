【ひらがなクイズ】解けたらすごいかも？ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは神奈川のあの地名
日常生活や旅の思い出の中に隠れた言葉の「パーツ」を組み合わせるパズルのようなクイズに挑戦してみてませんか？
今回は、湘南エリアの人気スポットがある市名から、清々しい気分を表す言葉、さらに物に触れる基本的な動作まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
ふじ□□
□□やか
□□る
ヒント：江の島などの観光地で知られる、神奈川県南部にある都市の名前といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
ふじさわ（藤沢）
さわやか（爽やか）
さわる（触る／障る）
湘南の風を感じさせる「藤沢（ふじさわ）」、清々しい空気感を伝える「爽やか（さわやか）」、そして感触を確かめる「触る（さわる）」。地名、状態の描写、そして感覚的な動作と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さわ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルが解けた瞬間のようですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、湘南エリアの人気スポットがある市名から、清々しい気分を表す言葉、さらに物に触れる基本的な動作まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□やか
□□る
ヒント：江の島などの観光地で知られる、神奈川県南部にある都市の名前といえば？
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正解：さわ正解は「さわ」でした。
▼解説
ふじさわ（藤沢）
さわやか（爽やか）
さわる（触る／障る）
湘南の風を感じさせる「藤沢（ふじさわ）」、清々しい空気感を伝える「爽やか（さわやか）」、そして感触を確かめる「触る（さわる）」。地名、状態の描写、そして感覚的な動作と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さわ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルが解けた瞬間のようですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)