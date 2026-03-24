シリーズ共通のスタイリッシュなネオレトロデザイン

ヤマハは2026年3月20日から22日にかけて開催された大阪モーターサイクルショーの会場で、新型モデル「XSR155」を日本で初公開しました。

このモデルは2026年夏以降に国内での市販が予定されており、同社のネオレトロ・カテゴリに新たな選択肢をもたらす一台として大きな注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「XSR155」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）

XSR155の外観は、すでに日本市場に導入されている「XSR125」や「XSR700」、「XSR900」といったシリーズモデルと共通のデザインフィロソフィーを色濃く反映しています。

丸みを帯びたフューエルタンクや水平基調のフラットなシート、そしてシリーズの象徴ともいえる円形のヘッドライトが、時代を超えて愛される普遍的なモーターサイクルのシルエットを構築しています。これらの要素が組み合わさることで、懐かしさと新しさが同居する独特のレトロな雰囲気を醸し出すネイキッドモデルに仕上げられています。

その心臓部には、優れた走行性能を実現する155ccのVVA（可変バルブ作動）エンジンが搭載されています。車体構成においても、大排気量モデルから受け継いだ技術が投入されており、軽量でありながら高い剛性を持つデルタボックス・フレームを採用しました。

さらにフロントサスペンションには倒立フォークが装備され、フレームとの組み合わせによって軽快なハンドリングと安定した走行性能を高次元で両立しています。これらの本格的な装備は、XSR155がスタイリングを重視するだけでなく、走りにおいても高いポテンシャルを秘めていることを示しています。

クラシカルな佇まいの一方で、現代のライダーが求める最新技術もふんだんに盛り込まれています。ヘッドライトを含む灯火類には高輝度なLEDが採用され、優れた被視認性とモダンな印象を与えます。

インストルメントパネルにはフルLCDメーターが備わり、走行に必要な情報を明瞭に表示します。また、スムーズな操作をサポートするアシスト&スリッパークラッチも標準で装備されています。海外で発表済みの2026年モデルでは、トラクションコントロールシステムやスマートフォン連携機能、LEDウインカーなども採用されており、これらの機能が日本仕様に搭載されるかどうかも期待されるポイントです。

大阪モーターサイクルショーの展示車両には純正アクセサリーが装着されており、オーナーの好みに応じて多彩なスタイルを表現できる、カスタマイズベースとしての素性の良さも来場者の関心を集めていました。

伝統的なデザインと先進技術を巧みに融合させたXSR155は、モーターサイクルが持つ本質的な楽しさと現代的な利便性を両立させた一台と言えるでしょう。今後の正式な発売発表が待たれる、期待のニューモデルです。