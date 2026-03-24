【明日発売】ミスド「宇治抹茶ドーナツシリーズ」登場！ 今年はふわむち食感の「ドら抹茶」を初展開
「ミスタードーナツ」は、3月25日（水）から、祇園辻利の宇治抹茶を使用した「宇治抹茶ドーナツシリーズ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】贅沢に抹茶チョコをコーティング！ 食感が楽しい「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」も
■新作ドーナツ全5種類が登場
今回発売される「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は、どらやきをモチーフにした2種類と、ポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種類の新作ドーナツ全5種類。
初登場となる「ドら抹茶」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地が特長で、北海道あずきあんや贅沢に絞った宇治抹茶ホイップ、味のアクセントとなる黒みつをサンドした「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」が用意される。
また、ドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップを挟んだ「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」も展開。仕上げにキャンディングアーモンドをトッピングしており、ふわむち食感と共にカリっとした食感が堪能できる。
さらに、ポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ人気商品も新しくなって登場し、生地の食感とさまざまなトッピングが楽しめる「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」、「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」、「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」がそろう。
【写真】贅沢に抹茶チョコをコーティング！ 食感が楽しい「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」も
■新作ドーナツ全5種類が登場
今回発売される「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は、どらやきをモチーフにした2種類と、ポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種類の新作ドーナツ全5種類。
初登場となる「ドら抹茶」は、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地が特長で、北海道あずきあんや贅沢に絞った宇治抹茶ホイップ、味のアクセントとなる黒みつをサンドした「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」が用意される。
さらに、ポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ人気商品も新しくなって登場し、生地の食感とさまざまなトッピングが楽しめる「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」、「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」、「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」がそろう。