◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日 ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は二ゴロに倒れた。

初回の第1打席は相手先発左腕・デトマースに対し、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めスライダーを引っかけてしまい、ボテボテのニゴロに打ち取られた。

大谷はWBCに侍ジャパンとして出場していたため、今春オープン戦はここまで打者としての出場は3試合で9打数2安打。前日22日（同23日）のエンゼルスとのオープン戦では3回2死満塁の好機で走者一掃の適時二塁打を放った。

ロバーツ監督が開幕5戦目となる3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦での先発を明言。2度目の右肘手術から完全復活、二刀流の本格復帰が始まる。その試合に向けて24日（同25日）のエンゼルスとのオープン戦は開幕前最後の登板となる見込みだ。

また、この日のエンゼルス戦に先発した佐々木朗希は初回、4四死球の大乱調で4失点。開幕ローテーション入りを決め、4戦目の先発が決定しているが不安の残る投球となった。