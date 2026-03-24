スズキが主力市場のインドで、牛ふんを発酵させたバイオガスの生産に注力している。

ガソリン車よりも排ガスが少ないＣＮＧ（圧縮天然ガス）車の燃料として活用するためだ。インドではＣＮＧ車の普及が進んでおり、燃料も含めて事業を展開することで、市場の成長を取り込む狙いがある。（インド西部・グジャラート州 高村真登、写真も）

１日１・５トン製造

１９日、インド西部グジャラート州にあるスズキのバイオガスを製造するプラントに、近隣農家から回収した牛ふんが運び込まれた。高さ９メートルのタンク内で、かき混ぜながら温めることでバイオガスが発生する。においは風が吹くと若干感じる程度だった。今年１月から稼働を始め、１日で最大１００トンの牛ふんを使い、１・５トンのバイオガスを製造する。約８５０台のＣＮＧ車が６０キロ・メートル走行できる分に相当する。

牛ふんから大気中に放出されるメタンは、二酸化炭素（ＣＯ２）の２８倍の温室効果があり、酪農大国のインドで脱炭素の妨げになっている。バイオガス向けに回収することで抑制できるうえ、残ったふんを有機肥料としても販売でき、採算を取りやすい。

現在スズキはインド国内に２か所のプラントを持ち、今後７か所の建設を予定する。バイオガス事業部の山野博之氏は「肥料の販売増が事業の継続に向けて不可欠だ」と話した。

ＣＮＧ車、インドでは新車販売の２割に

スズキがバイオガスの事業化を進めるのは、インドでＣＮＧ車の普及が進んでいるためだ。２０２５年は新車販売の２割を占めた。スズキはインドのＣＮＧ車市場で約７割のシェア（占有率）を持ち、小型車やスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など１５車種をそろえる。

原油の輸入依存度が高いため、インド政府主導でガソリン車の代替手段としてＣＮＧ車向けのガスを供給する拠点を増やしており、３０年には２５年比約２倍の１万７０００か所に拡大される見込みだ。

ＣＮＧ車は車両価格がガソリン車より２割前後高い一方、燃料代は４割安い。走行距離が長いタクシーの需要が特に高く、首都ニューデリー近郊のタクシー運転手ソヌ・クマールさん（１９）は、「安いので周りの運転手もＣＮＧ車を使う」と語った。

インドでは中国や欧州などに比べて電気自動車（ＥＶ）の普及が進んでいないこともあり、当面はＣＮＧ車が脱炭素への足がかりになりそうだ。