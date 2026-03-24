モデルで実業家の佐藤マクニッシュ怜子（30）が24日までにインスタグラムを更新。ラグビーのリーグ1「埼玉パナソニックワイルドナイツ」所属のWTB竹山晃暉（29）と結婚したと発表した。

佐藤は「WE GOT MARRIED 私たちを応援してくださっている皆様、そして共に時間を過ごしてきた大切な仲間や友人の皆様へ。この度、3月17日に入籍致しました」と書き出し、モノクロのウエディング写真を公開。「どんな時も隣で支え合える存在と、これからの人生を一緒に歩んでいけることを幸せに思っています。何事も『2人ごと』として向き合い、一緒に人生をつくっていくことを出会った時から大切にしてきました」とつづった上で「これからも、さまざまな人生のステージを 私たちらしく楽しんでいけることがとても楽しみです。竹山晃暉 マクニッシュ怜子 Lani」と締めくくった。

佐藤は帰国子女で、国際基督教大卒。ナイトウェア／ラウンジウェアブランド「AMATERAS」（アマテラス）の創業者。

竹山は御所実（奈良）で花園出場後、帝京大に進学。卒業後は、パナソニックワイルドナイツ(現・埼玉パナソニックワイルドナイツ)に加入。