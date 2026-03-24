北朝鮮の金正恩総書記の妹・与正氏が日朝首脳会談に否定的な見解を示したことについて、木原稔官房長官は「日朝間の諸懸案の解決に向けて、引き続き努力を続けていく」と強調しました。

金与正氏は23日の談話の中で、高市首相が日米首脳会談で拉致問題を提起したことを念頭に、「私たちが認めもしない一方的な議題を解決しようとしているのであれば、国家指導部は会談する意向も顔をあわせることもない」「まず日本が時代遅れの慣行や習性と決別する決意が必要だ」と主張していました。

この談話について木原稔官房長官は24日午前の会見で、「北朝鮮側の発表の逐一にコメントすることは差し控える」としましたが、「高市首相は日朝双方がともに平和と繁栄を享受できる未来を描けるように、金氏と首脳同士で正面から向き合う覚悟を持っている旨述べており、今回の日米首脳会談でも、金氏と直接会う気持ちが非常に強いということを伝えた」と改めて説明しました。

その上で、「日朝間の諸懸案の解決に向けて、米国をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら、引き続き努力を続けていく」と強調しました。