BTSメンバーJIN（ジン、33）が、デビュー当時を振り返った。22日にYouTube（ユーチューブ）芸能番組に出演し「以前は、7年ほど活動して辞めることも、ある、と思っていた。しかし、やっていくうちにどんどん面白くなり、真剣になった」と話した。

韓国メディアのエクスポーツは24日「デビュー13周年のJINが驚きの告白。7年で抜けることも考えていた。アイドル生活に対する率直な心境を語った」と番組の様子を伝えた。

背景が雪景色で、今冬に撮影されたものとみられる。番組では「ソロアルバムを出したし、ソロツアーもやった。CM撮影をしたり、時間がある時は、ゲームを少ししたり、酒を少し飲んだりした。今はアルバムの準備と練習をしている。4月からワールドツアーがある」と告知とともに、一昨年6月に韓国軍を除隊してからのスケジュールなどを報告した。

司会者が「普通、アイドルは時間が立つと、キレのあるダンスが少し緩くなったりするけれど、BTSは違ったね、振り付けがさらに鋭く、ハードになった」と話すと「メンバーたちは本当に上手だと思う。私は（ダンスではなく）顔で押すタイプ」といい、笑いを誘った。