◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、佐々木朗希投手（２４）が先発したオープン戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目は、かつて同僚だったエンゼルスの先発左腕・デトマーズと対戦し、二ゴロに倒れた。

先発の朗希は１回表に無死満塁から２者連続四球を与えるなど５人に対して４四死球、４失点で降板。４点を追うまさかの展開となった大谷の１打席目は二ゴロに倒れた。

ＷＢＣでは、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後は、１８日（同１９日）に投手としてオープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に登板した。

打者としては２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦に出場したが２三振を喫するなど３打数無安打。アリゾナでのキャンプを終えてロサンゼルスに戻った前日２２日（同２３日）にはエンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に出場し、３回２死満塁で打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）という強烈な当たりの、右中間への走者一掃３点適時二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、１四球だった。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦はこの試合を含めて残り２試合。２３、２４日（同２４、２５日）の本拠地でエンゼルス戦のみで、オープン戦最終戦となる２４日（同２５日）には先発登板も予定されている。この日の試合前はキャッチボールをして調整。２６日（同２７日）の開幕戦は山本由伸投手（２７）が先発。朗希はチームの開幕５４戦目の３０日（同３１日）本拠地・ガーディアンズ戦、大谷は５戦目の３１日（同４月１日）の同カードで先発が予定されている。