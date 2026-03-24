【きょうから】スタバ、セブン‐イレブン限定のペットボトルコーヒーがリニューアル コーヒーの奥深さと飲み心地のバランスを強化
スターバックスのペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックスGRAB&GO」が24日、リニューアル発売された。ブリュードブラック、アロマラテ、ホワイトモカの3フレーバーを展開し、全国のセブン‐イレブン限定で順次切り替えられる。コーヒーの奥深さと飲み心地のバランスを高め、「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」を体現するラインアップに刷新した。
【画像】より香り豊かに…リニューアル前との比較
同シリーズは、いつでもどこでも気軽に楽しめる500mlペットボトル入りコーヒー飲料。日本向けRTD用に厳選した高地産アラビカ豆を使用し、独自のロースト技術はそのままに、より深い味わいと心地よい余韻を感じられる仕上がりへと進化した。仕事や勉強の合間のリフレッシュから外出時まで、日常のさまざまなシーンに寄り添う商品として展開する。
「ブリュードブラック」は新名称で登場し、淹れたてを思わせる上品な無糖ブラックコーヒーに仕上げた。深煎り豆のコクと軽やかな飲み心地を両立し、香ばしさを強化。すっきりとした後味で集中したい場面に適した味わいとなっている。
「アロマラテ」は、なめらかなミルクと深煎りコーヒーの香りのバランスを追求。やわらかな甘さとクリーミーさの中に、コーヒーの余韻が広がる設計で、気分転換したいときに適した1本だ。
「ホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートの風味とミルクの甘さを調和させつつ、コーヒーのコクを強化。厚みのある甘みと奥行きのある味わいで、より贅沢なひとときを演出する。
パッケージは透明感のあるデザインを踏襲しつつ、ブランドの象徴であるサイレンロゴを拡大。各フレーバーごとに味わいの重なりや香りを色彩やグラフィックで表現し、洗練された印象に刷新した。
【画像】より香り豊かに…リニューアル前との比較
同シリーズは、いつでもどこでも気軽に楽しめる500mlペットボトル入りコーヒー飲料。日本向けRTD用に厳選した高地産アラビカ豆を使用し、独自のロースト技術はそのままに、より深い味わいと心地よい余韻を感じられる仕上がりへと進化した。仕事や勉強の合間のリフレッシュから外出時まで、日常のさまざまなシーンに寄り添う商品として展開する。
「アロマラテ」は、なめらかなミルクと深煎りコーヒーの香りのバランスを追求。やわらかな甘さとクリーミーさの中に、コーヒーの余韻が広がる設計で、気分転換したいときに適した1本だ。
「ホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートの風味とミルクの甘さを調和させつつ、コーヒーのコクを強化。厚みのある甘みと奥行きのある味わいで、より贅沢なひとときを演出する。
パッケージは透明感のあるデザインを踏襲しつつ、ブランドの象徴であるサイレンロゴを拡大。各フレーバーごとに味わいの重なりや香りを色彩やグラフィックで表現し、洗練された印象に刷新した。