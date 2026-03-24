川崎地質がＳ高カイ気配、２６年１１月期業績予想を一転営業増益へ上方修正

川崎地質<4673.T>がストップ高の４７１５円でカイ気配となっている。午前１０時ごろに２６年１１月期の連結業績予想について、営業利益を４億５０００万円から１０億円（前期比５０．４％増）へ、純利益を３億４０００万円から７億４０００万円（同１９．４％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想としたことを好感した買いが入っている。



売上高は１０５億円（同１７．４％減）の従来見通しを据え置いたものの、２４年１１月期に受注した大型案件に関して、想定していた追加コスト発生リスクが解消されたことが利益を押し上げる。また、例年は第２四半期及び第４四半期に売上高・利益が集中する季節変動の傾向があるものの、今期は第１四半期に大型案件における収益認識条件の達成に伴い、例年と比較して売上高及び利益が大きく計上されることも寄与する。



出所：MINKABU PRESS