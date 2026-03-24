２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円５７銭前後と前日午後５時時点に比べ１円００銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７６銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５８円３０銭台で推移していたが、その後、１５８円５０銭台へ値を上げた。トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう指示した、とＳＮＳへの投稿で表明。２１日には、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ発電所を攻撃すると警告していたが、一転して延期を宣言した。これを受け、原油価格が急落するとともに、「有事のドル買い」への反対売買が流入し、ＮＹ市場で急激なドル安・円高が進んだ。ドルが軟調となるなか、東京市場に移ってからは１５８円台半ばを中心とする展開となっている。きょうの午前８時３０分に発表された２月消費者物価指数（ＣＰＩ）は生鮮食品を除く総合が前年同月比１．６％上昇と市場予想（１．７％）を下回ったが、市場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５８８ドル前後と同０．００６０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS