Medium GND 4（0.6）

株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、100mm幅の角型フィルター「K-Series ミディアムGND」に減光効果の異なる3製品を追加した。

ND域から透明域へのグラデーションがソフトGNDより明確で、ハードGNDほど急激ではない中庸な変化幅を持つミディアム仕様のGNDフィルター。

広角から中望遠までの焦点距離で境界が自然になじみやすいという。ソフトGNDでは効果が弱く感じる場合や、超広角レンズでハードGNDを使用した際に境界が目立つようなシーンで有効だという。

既存の「Medium GND 8（0.9）」に加え、「Medium GND 4（0.6）」「Medium GND 16（1.2）」「Medium GND 32（1.5）」を追加し、計4製品になった。

角型フィルターシステム「K-Series 100mm フィルターホルダー Mark III」に対応したマグネットフレームが付属する。

コーニングの強化ガラス「Gorilla Glass III」を使用。他のフィルターと重ねて使用しても、レンズの性能を損なわないとしている。

防汚・撥水・防傷・低反射のコーティングが両面に施されている。

Medium GND 16（1.2）

Medium GND 32（1.5）

Medium GND 4（0.6）：2万6,980円 Medium GND 8（0.9）：2万6,980円 Medium GND 16（1.2）：2万6,980円 Medium GND 32（1.5）：2万6,980円