「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、１死も奪えず２連続押し出し四球を与えたところで降板した。再登板した二回も２四死球を与えたが、何とか無失点に抑えた。

先頭のネトに対して制球が定まらずカウント３ボールから死球を与えた佐々木。さらに続くトラウトは二ゴロに打ち取ったかに思われたが、野選で無死一、二塁とピンチを広げた。

シャヌエルに対してもボールが先行する中、球審のストライクコールにスタンドから拍手が起こる場面も。しかしフルカウントから四球で歩かせてしまった。ソレアの初球はストライクコールだったがＡＢＳシステムでボールに変わる場面も。最後は押し出し四球で先制点を献上した。

ここでプライアー投手コーチがマウンドへ行き、ブルペンが準備を開始。モンカダにはストライクが先行したが、なかなか決めきれず粘られた。最後は押し出し四球を与えてしまい、ロバーツ監督が出て交代を告げた。佐々木は足早にベンチへさがった。２番手がタイムリーを浴びるなどして４失点となった。

オープン戦特例で二回から再びマウンドに上がったが、先頭のネトに変化球が抜けて２打席連続の死球を与えてしまった。トラウトにはカウント３ボールとなり、最後はフォーシームがインサイドに抜けてストレートの四球。無死一、二塁のピンチを招いたが、後続を何とか打ち取ってスコアボードにゼロを刻んだ。

佐々木は開幕第４戦のガーディアンズ戦に先発することが内定。ここまでオープン戦３試合に登板。６回２／３を投げて１０三振を奪う一方で課題の制球が安定せず、与四球９で防御率は１３・５０と低迷した。

指揮官はオープン戦の登板について「登板を重ねるごとに良くなってきていると思う。速球とスプリットの制球とスプリットの使い方に改善が見える」と評価する一方で「効率という面では、私たちが期待しているレベルには達していない。しかし、彼の持っている才能やここまでの成長を考えると、十分に期待できると思っている」と物足りなさを口にした。