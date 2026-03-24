韓国は「最も敵対的な国家」として公認

【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２４日、国会に相当する最高人民会議が２３日に閉会したと伝えた。

金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は施政演説で、「引き続き核保有国の地位を固め、敵対勢力のあらゆる挑発を粉砕するための闘争を行っていく」と強調した。

正恩氏は演説で、米国などが求める非核化を巡り、「今日の現実は、核保有を恒久化した決断がいかに正当であるかを示している」と述べ、核・ミサイル開発を正当化した。また、中東情勢などを念頭に、「米国が世界各地で国家テロと侵略行為を実行している」と非難した。トランプ米大統領の名指しは避けた。

韓国との関係については「『最も敵対的な国家』として公認した」と述べ、「我々に手出しする行為に対しては容赦なくその代償を払わせる」とけん制した。

今回の最高人民会議では、韓国を「敵対国家」と位置付ける正恩氏の方針が憲法に反映されるかが焦点だった。同通信は、２３日の会議で憲法の修正案が採択されたと伝えたが、具体的な内容は明らかになっていない。