【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信予定

　Microsoftは、配信番組「Xbox Partner Preview」を3月27日2時より放送する。

　「Xbox Partner Preview」はサードパーティー各社のタイトル情報を発信する番組で、今回の配信ではセガ、GSC Game World、Owlcat Gamesといったメーカーのタイトル情報が発表される。配信に先駆けて、龍が如くスタジオの最新プロジェクト「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」や、発売中の「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」のアップデート情報、アクション RPG「The Expanse: Osiris Reborn」に関する内容が予告されている。

　このほか、Xbox Game Passに登場する様々なタイトルに関する内容なども発信される。配信は公式のYouTubeならびにTwitchにて配信が行なわれる。

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