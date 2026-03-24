龍が如くスタジオの新作情報も。「Xbox Partner Preview」が3月27日2時に配信決定「S.T.A.L.K.E.R. 2」のアップデート情報なども告知
【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信予定
(C) Microsoft 2026
Microsoftは、配信番組「Xbox Partner Preview」を3月27日2時より放送する。
「Xbox Partner Preview」はサードパーティー各社のタイトル情報を発信する番組で、今回の配信ではセガ、GSC Game World、Owlcat Gamesといったメーカーのタイトル情報が発表される。配信に先駆けて、龍が如くスタジオの最新プロジェクト「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」や、発売中の「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」のアップデート情報、アクション RPG「The Expanse: Osiris Reborn」に関する内容が予告されている。
このほか、Xbox Game Passに登場する様々なタイトルに関する内容なども発信される。配信は公式のYouTubeならびにTwitchにて配信が行なわれる。
We’ll bring the game announcements. You bring the snacks? ??- Xbox (@Xbox) March 23, 2026
Join us for Xbox Partner Preview on March 26 for updates from STRANGER THAN HEAVEN, The Expanse: Osiris Reborn, S.T.A.L.K.E.R. 2, new reveals, and more: https://t.co/32mTVj3Q4i | #PartnerPreview pic.twitter.com/3LjsNrYhdX
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