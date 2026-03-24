米記者が伝える

26日（日本時間27日）に開幕を迎える米大リーグ・ドジャースにまさかの悲報だ。今オフに改修が進められていた本拠地ドジャースタジアムだが、荒天の影響で新たなリボンボードの設置が間に合わないことが判明。「クソ、どうすりゃいいんだ」「貧乏フランチャイズだ」などと悲しみの声が広がっている。

開幕戦を盛り上げるはずの“新戦力”が、まさかの出遅れとなった。開幕を3日後に控える23日（同24日）のドジャースタジアム。エンゼルスとのオープン戦前に撮影された写真には何かが足りなかった。リボンボードと呼ばれる、客席下部に設置されるはずの横長LEDディスプレイがないのだ。

米カリフォルニア州地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者が自身のXで写真を投稿。「この写真にリボンボードが欠けていることを疑問に思う人たちへ：輸送のトラブルにより、チームがこのスタジアムに設置してきた新しいリボンボードは今週末の開幕シリーズに間に合わない。来週には設置される可能性がある」と説明した。

米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティ・ウー記者もXで「ドジャースタジアムはリボンボードなしで開幕シリーズを迎える。このスタジアムは今オフシーズンにリボンボードをアップグレードし、3階席にも追加したが、荒天と輸送の複雑な問題により到着が遅れた」と記した。

米ファンからは「クソ、リボンボードなしで俺たちはどうすりゃいいんだ」「オーマイガー、私たちは貧乏フランチャイズだ」「ドジャースは関税の影響を受けているようだ」「不十分な計画性だったのかも」などと嘆きの声が寄せられた。

ドジャースは26日（同27日）から本拠地でダイヤモンドバックスと3連戦。開幕戦となる初戦は山本由伸投手が先発予定だ。



（THE ANSWER編集部）