俳優のシム・ヒョンタクの妻サヤさんが、息子ハルくんのグッズを販売すると明らかにした。

サヤさんは23日、自身のSNS（ソーシャルメディア）アカウントに「ハルグッズを販売することになりました」とし、「自分の絵は趣味程度ですし自分の子のグッズだなんて、、と、申し訳なくて商品化はまったく考えていませんでした」と綴った。

続けて「このような素敵な機会をいただき、そしてハルや私の絵を好きでいてくださる方々がいらっしゃることに（ありがとうございます）」とし、「商品を通して皆さまとつながることができたらと思い、今回、実現することができました。本当にありがとうございます。売り上げは良いところへ寄付したいと思っています」と伝えた。また「イラストはハルの爆毛時代（100日）ロン毛時代（200日）少年時代（300日）と3つのヘアスタイルで展開してみました」と説明した。

一方、シム・ヒョンタクとサヤさんは2023年に結婚し、昨年息子を授かった。ハルくんはKBS（韓国放送公社）第2テレビ『スーパーマンが帰ってきた』に出演して大きな人気を集め、広告モデルとしてもデビューした。