筋肉強直を伴う神経疾患を患っている世界的ポップスターのセリーヌ・ディオン（58）が、今秋フランスでコンサートを開き、再びファンの前に立つ。

米エンターテインメント専門メディアのバラエティは23日（現地時間）、セリーヌ・ディオンがフランスで大規模公演を開催し、観客と再会する見通しだと報じた。

カナダ紙ラ・プレスによると、公演会場はパリ・ラ・デファンス・アリーナで、9月と10月にそれぞれ2公演行われる予定だ。

セリーヌ・ディオンは当初、2020年のワールドツアー日程に合わせて同会場でコンサートを行う計画だったが、新型コロナウイルスのパンデミックの影響で日程は一度延期された。

その後、2022年に筋肉強直を引き起こす希少疾患であるスティッフパーソン症候群（Stiff-Person Syndrome・SPS）を患っていることを公表し、これにより公演は全面的に中止された。

2024年のパリ五輪開会式のステージにサプライズ出演し、『愛の讃歌（Hymne à l’amour）』を熱唱したが、本格的なコンサートは行っていなかった。

カナダ・ケベック出身のセリーヌ・ディオンは、映画『タイタニック』の主題歌『マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン（My Heart Will Go On）』で世界的な人気を獲得し、グラミー賞を5度受賞している。