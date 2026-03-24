米国ニューヨークのラガーディア空港で発生した旅客機と消防車の衝突事故直前、管制室のミスと混乱があったことを裏付ける交信記録が公開された。今回の事故で操縦士2人が死亡し、搭乗客数十人が負傷した。

23日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）や航空交信録音サイト「LiveATC．net」などによると、事故直前に消防車の車列は滑走路の横断許可を要請し、管制室はこれを承認した。だが、しばらくして管制官は切羽詰まった声で先頭車両に向かって「停止、停止」と何度も叫び、指示を翻した。

事故発生から約20分後に録音された資料には、ある管制官が「緊急事態を処理していた。とんでもない失敗を犯した（I messed up）」と話す内容が含まれていた。AP通信はこれについて「管制官が自身の過ちを事実上認めたもの」と伝えた。

事故は22日午後11時45分ごろ発生した。カナダ・モントリオールを出発したエア・カナダ・エクスプレスの旅客機（ACA8646便）が着陸直後、滑走路に進入した消防トラックと衝突した。該当のトラックは、別の航空機の機内異常通報を受けて出動中だったことが確認された。

この事故で旅客機の操縦士2人が死亡した。乗員乗客など搭乗者76人のうち41人が病院に搬送され、一部は重傷を負った。ある乗務員は衝撃で座席とともに機体の外へ放り出されたが、命に別条はないという。

米国国家運輸安全委員会（NTSB）と連邦航空局（FAA）は現場に調査チームを急派し、正確な事故原因を把握している。ショーン・ダフィー交通長官は「事故当時、2人以上の管制官が勤務中だった」としながらも、具体的な事故原因については言及を避けた。

今回の事故の影響で、ラガーディア空港を発着する航空便約600便の運航が取り消されるなど、深刻な混乱が生じた。空港の運営は23日午後2時以降になってようやく正常化した。