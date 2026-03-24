LUNA SEA＆GLAYが同一ビジュアル投稿「2026.3.24 6PM」 “あの感動を再び”に反響
ロックバンド・LUNA SEAとGLAYが23日、それぞれの公式SNSを更新し、「2026.3.24 6PM」と記された同一ビジュアルを投稿した。投稿には「MILLENNIUM RECORDS」の文字も確認でき、GLAYの投稿では「あの感動を再び・・・」という一文も添えられており、この投稿が話題を呼んでいる。
【写真】2026.3.24 6PMに一体何が!? LUNA SEA＆GLAYの投稿
両バンドの公式アカウントに加え、メンバー個人のSNSでも投稿されており、ファンの間ではさまざまな憶測や期待の声が広がっている。
両バンドは、2025年2月22日に東京・東京ドームで約25年ぶりとなるツーマンライブ『The Millennium Eve 2025』を開催した。予告されているきょう24日午後6時に何が起きるのか、注目が集まる。
【写真】2026.3.24 6PMに一体何が!? LUNA SEA＆GLAYの投稿
両バンドの公式アカウントに加え、メンバー個人のSNSでも投稿されており、ファンの間ではさまざまな憶測や期待の声が広がっている。
両バンドは、2025年2月22日に東京・東京ドームで約25年ぶりとなるツーマンライブ『The Millennium Eve 2025』を開催した。予告されているきょう24日午後6時に何が起きるのか、注目が集まる。