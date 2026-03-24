◇オープン戦 ドジャース―エンゼルス（2026年3月23日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。初回から制球力が定まらず、四球を連発し、先制点を与えた。今春オープン戦4試合目の登板で3試合目の初回失点となった。

初回、先頭のネトに死球を与えると、次打者・トラウトは二塁手の野選で出塁させ、無死一、二塁とピンチを広げた。3番・シャヌエルにはフルカウントから四球で満塁とすると、4番・ソレア、5番・モンカダに連続の押し出し四球を与え、無安打で先制点を含む2点を失った。

2点を失い、なおも無死満塁の場面でロバーツ監督がベンチを飛び出した。マウンド上でハグを交わし、佐々木はマウンドを降りた。

この試合までオープン戦は3試合に登板し、6回2/3を投げて10失点、防御率13.50。2月25日（同26日）のダイヤモンドバックス戦、3月3日（同4日）のガーディアンズ戦では2試合続けて初回に被弾し、前回登板の3月17日（同18日）ロイヤルズ戦も初回に四球を与えていた。

すでに30日（同31日）の開幕4戦目、ガーディアンズ戦での先発が決まっている佐々木。試合前にメディア取材に対応したロバーツ監督は「我々が彼に見たいのは『競争モード』に入っている姿だ」としたうえで「これはシーズン4試合目に向けた最後の調整登板であり、彼は準備が整っていなければならない」と話していた。