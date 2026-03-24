【写真クイズ】この食材の名前は？　佃煮にすると美味！

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ちっちゃい

正解：イカナゴ

難易度：★★★☆☆

成長段階で呼び名が変わります

イカナゴとはイカナゴ科に属する小魚で、成長段階によって呼び名が変わることで知られています。

春先に獲れる体長数センチほどの稚魚は「新子（シンコ）」と呼ばれ、地域によっては「小女子（コウナゴ）」とも呼ばれます。成魚になると「古背（フルセ）」と呼ばれます。

名前の由来には諸説ありますが、細長い姿がイカの足に似ていることから「イカナゴ」と呼ばれるようになったという説がよく知られています。

おもな産地は兵庫県の播磨灘で、とくに明石・垂水・姫路周辺は古くからの漁場として有名です。大阪湾や紀伊水道、瀬戸内海一帯でも水揚げがありますが、春の「イカナゴ漁」といえば播磨灘が中心になります。

天然の回遊魚で養殖は行われていません。そのため漁獲量は海水温や餌の状況に左右されやすく、年によって大きく変動します。毎年どれだけ獲れるかが注目されることもあり、春の解禁日は地元でも大きな話題になります。

旬は早春です。とくに2月下旬から3月にかけての新子は、透明感のある身とやわらかな食感が特徴で、火を通してもほろりと崩れる軽さがあります。

味は淡泊ですが、噛むとほんのり甘みがあり、春らしい香りが立ちます。成魚のフルセは身が締まり、旨味が濃くなるため、煮付けや佃煮に向いています。

食べ方としてもっとも有名なのは「くぎ煮」です。

しょう油と砂糖、生姜で炊き上げると、細長い形が古い釘に似ていることからこの名がついたといわれています。

家庭ごとに味が違い、地元では春になると各家の台所から甘辛い香りが漂い、親戚や知人に配る習慣もあります。

炊きたての新子は驚くほどやわらかく、冷めると照りが出てご飯に合う味になります。

ほかにも、釜揚げにして大根おろしと合わせたり、かき揚げにしても軽い食感が楽しめます。成魚のフルセは煮付けにすると骨までやわらかくなり、酒の肴にも向きます。

美味しいイカナゴの見分け方

まず全体にハリがあるかをチェックしましょう。鮮度の良いものは弾力があり、手に取ってもピンとした反りが残ります。時間が経つと身がゆるみ、持ち上げたときにだらりと伸びてしまいます。

次に色ツヤです。新鮮なイカナゴは銀色が強く、光を受けると表面がきれいに光ります。鮮度が落ちると白っぽく曇り、細かな傷が目立ちやすくなります。

とくに新子は透明感が残っているものほど状態が良く、釜揚げにしたときのふわっとした食感が違います。

腹が割れていないかも軽く確認しましょう。腹が破れているものは扱いが雑だったり、鮮度が落ちていることがあります。

イカナゴはとても傷みやすい魚なので、見た目の差がそのまま味に響きます。ハリ、ツヤ、透明感。この3つがそろっているものを選ぶと、旨味がしっかり楽しめます。

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イカナゴの注目栄養素

注目されるのがカルシウムです。イカナゴは骨ごと食べられる魚なので、無理なくカルシウムを取り入れられるというメリットがあります。とくに新子は骨がやわらかく、佃煮やくぎ煮にすると丸ごと食べられるため、カルシウムが無駄なく摂れる魚として重宝されています。

血液をサラサラにしたり、脳の健康をサポートする働きがあると考えられているDHAやEPAといった脂質も見逃せません。

これらは青魚に多いことで知られる成分で、イカナゴにも適度に含まれています。脂が強すぎない魚なので、これらの成分がくどさを感じさせずに摂れるのが特徴です。

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