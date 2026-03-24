「全くのデタラメ」「できればアトレティコも同時に引き受けたい」超名将クロップ、R・マドリー行きを完全否定！監督復帰の可能性はあり

「全くのデタラメ」「できればアトレティコも同時に引き受けたい」超名将クロップ、R・マドリー行きを完全否定！監督復帰の可能性はあり