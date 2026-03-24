清水直行のパ・リーグ順位予想

（ロッテ野手編：清水直行はロッテ野手陣に「いつまで競争をしているんだ」キャッチャーからサード転向の寺地隆成に期待する数字は？＞＞）

各チームとも調整が最終段階に入っているプロ野球。昨シーズン、ソフトバンクが連覇を果たしたパ・リーグはどんな展開になるのか。長らくロッテのエースとして活躍し、2018年、19年にはロッテの投手コーチも務めた清水直行氏に、パ・リーグの順位を予想してもらった。



新庄監督の野球が浸透してきた日本ハムは高評価 photo by Sankei Visual





【１位予想：ソフトバンク】

――ソフトバンクを１位と予想しましたが、その理由は？

清水直行（以下：清水） 有原航平が抜けたのは痛いとはいえ、昨シーズンはあれだけのケガ人がいながらも最終的にリーグを制していますし、戦力は頭ひとつ抜けています。ただ、有原が移籍したのがライバルの日本ハムということで、順位がひっくり返る可能性もありそうです。

――ソフトバンクと日本ハムの違いを挙げるとすれば、優勝争いの経験値などでしょうか？

清水 そうですね。それと、ソフトバンクは打線の主軸がしっかりしているということ。加えて、昨シーズンは脇を固める牧原大成が首位打者を獲得し、柳町達が最高出塁率のタイトルを獲得するなど、ケガ人が続出していた時期のチームを牽引しました。

投げるほうでは杉山一樹がひと皮むけて最多セーブを獲りましたし、今年もクローザーを任せるんじゃないですかね。投打ともに層が厚いです。

【２位予想：日本ハム】

――日本ハムは１位の可能性もあるとのことでした。

清水 先ほども言ったように有原の加入は大きいですが、それよりも日本ハムの野球が定着してきていることが一番の理由です。あえて不安要素を挙げるとすればリリーフ陣ですが、新庄剛志監督が誰かを見出して形を作るんじゃないかと。

ソフトバンクと日本ハムの２チームと、ほかの４チームの差が開いてきているような気がします。昨シーズンの日本ハムは２位とはいえ、83勝もしていますからね。

――オープン戦では若手も積極的に起用していて、戦力の厚みと、戦術のバリエーションの豊富さを感じます。

清水 そうですね。ヤクルトから５年ぶりにチームに復帰した西川遥輝が打撃改造に取り組んでいますが、彼が外野のレギュラー争いに加わるとなれば、ますますチームが活性化します。ドラフト２位ルーキーのエドポロケイン（大阪学院大）らも思い切って起用していくかもしれませんね。フランミル・レイエスや万波中正を中心に長打を打てるバッターも多いですし、チームとしての成熟ぶりを感じます。

【３位予想：オリックス】

――オリックスは昨シーズンと同じ３位と予想されました。

清水 頓宮裕真が右膝後十字靱帯損傷で離脱していることは気がかりですが、昨シーズンの開幕にはケガでいなかった森友哉が元気なので、打線にある程度の厚みが出ると思います。

投げるほうでは、宮城大弥、曽谷龍平の両左腕に加え、昨シーズンに11勝を挙げた九里亜蓮、２年目の寺西成騎もよさそうですし、新外国人のショーン・ジェリーもいい。先発の頭数はある程度揃っています。その中心に山下が入ってくるといいですが、彼の場合はいかにコンディションをキープできるかでしょう。

それと、とてつもなく強力だったリリーフ陣が、ここ数年ちょっと陰りが見えています。ルイス・ぺルドモやアンドレス・マチャドがいるのは救いですが、後ろに厚みが出てこないと、なかなか優勝争いというところまではいかなそうです。打線は水物ですしね。

【４位予想：楽天】

――楽天も、昨シーズンと同じ４位予想ですね。

清水 もう少し若手が出てきてチームを底上げしていかないと厳しいです。投げるほうでは岸孝之投手や新加入の前田健太投手、打つほうでは鈴木大地選手など、長いシーズンでベテランの力は当然必要なのですが、ベテランへの依存度がちょっと高いと感じます。一方で、ルーク・ボイトが残留したのは大きいと思います。昨年シーズン途中から加入して、67試合で13本塁打をマークした長打力は相手にとって脅威です。

――昨年のドラフト１位ルーキー・藤原聡大投手（花園大）は、オープン戦でいいピッチングを見せています。

清水 空振りを取れる、キレのあるスライダーを投げますし、真っすぐもいい。まだ長いイニングはそこまで投げていないので未知数な部分はありますが、先発ローテーションに入っていく可能性があるピッチャーだと思います。早川隆久は肩の手術明けですし、荘司康誠あたりが先発ローテーションを引っ張っていければいいですね。

【５位予想：ロッテ】

――ロッテは、サブロー新監督で巻き返しを図るシーズンになります。

清水 課題は明確で、得点力不足をどう解消できるかだと思います。それも、ネフタリ・ソトやグレゴリー・ポランコら外国人選手に頼らずに点が取れるかがポイント。ここ数年、「右の和製大砲が出ていない」と言われていますが、点の取り方はホームランだけではありませんし、今いる選手たちでどう工夫して点を取っていくかを考えていかなければいけません。

――投げるほうでは、アンドレ・ジャクソンの加入が大きいでしょうか？

清水 そうですね。先発ローテーションとして、シーズンを通してある程度の計算ができるのは種市篤暉、小島和哉くらいなので、もうひとり計算できるピッチャーが加入したのは大きいです。

あとは、昨シーズンは不本意な成績に終わった石川柊太、経験を積んできた若手の田中晴也や木村優人、ドラフト２位ルーキーの毛利海大（明治大）がどれだけ食い込んでいけるかですね。サブロー新監督は、これまで二軍監督、ヘッドコーチとステップを踏んできているので、１年目から結果が求められると思います。

【６位予想：西武】

――西武を最下位と予想した理由は？

清水 機動力なのか長打なのか、目指している野球が見えてこないんです。これは西武に限ったことではなく、オリックスや楽天、ロッテにも言えることなのですが、そういうものが見えてこないとソフトバンクと日本ハムの"２強"との差がどんどん広がっていくと思います。

どうすればソフトバンクに勝てるのかを追求しているのは、日本ハムだけ。打つだけではなく、守備や走塁も細かく徹底的にやっています。ここ数年にわたって新庄監督が言い続けてきたことが、チーム全体に浸透してきています。それくらいやらないと勝てないということを、新庄監督は言い続けているはずです。

――投手陣では、やはり今井達也投手が抜けた穴が大きそうですね。

清水 大きいです。隅田知一郎がエース格で、郄橋光成は残り、渡邉勇太朗、武内夏暉といて、平良海馬が先発に再転向しますが、計算できる先発ピッチャーがもう少しほしいところです。

打つほうでは、桑原将志（前DeNA）や石井一成（前日本ハム）、台湾代表としてWBCにも出場した林安可らを獲得しましたが、そういった新戦力がどう機能するかで得点力が変わってくるでしょう。

【プロフィール】

清水直行（しみず・なおゆき）

1975年11月24日に京都府京都市に生まれ、兵庫県西宮市で育つ。社会人・東芝（旧・東芝府中）から、1999年のドラフトで逆指名によりロッテに入団。長く先発ローテーションの中核として活躍した。日本代表としては2004年のアテネ五輪で銅メダルを獲得し、2006年の第１回WBC（ワールド・ベースボールクラシック）の優勝に貢献。2009年のシーズン後にトレードでDeNAに移籍し、2014年に現役を引退。通算成績は294試合登板105勝100敗。引退後はニュージーランドで野球連盟のGM補佐、ジュニア代表チームの監督を務めたほか、2019年には沖縄初のプロ球団「琉球ブルーオーシャンズ」の初代監督に就任した。