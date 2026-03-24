清水直行のロッテ戦力分析 野手編

（投手編：WBCで株を上げた種市篤暉など、ロッテ投手陣を清水直行が分析 ルーキーたちは高評価も「プロの世界は甘くない」＞＞）

ロッテOBの清水直行氏に聞くロッテの戦力分析の後編では、野手陣について語ってもらった。





キャッチャーからサードへのコンバートが注目される寺地隆成 photo by Sankei Visual





【キャッチャーは誰になる？】

――まず、ロッテのウイークポイントに挙げられることが多い、キャッチャーの争いはどう見ていますか？

清水直行（以下：清水） 佐藤都志也、松川虎生、田村龍弘、植田将太らがいますが、ここまでを見る限り、一番手として考えているのは松川なんじゃないかと思います。やはり佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）のフォークを止めてきたブロッキング能力をはじめ、スローイングも含めた能力はほかのキャッチャーよりも上です。

なので、佐藤のバッティングの状態次第では、開幕は松川を起用すると思います。佐藤もそうですが、チームに左バッターが多いので、右打ちの松川のほうがバランス面を踏まえてもいいような気がします。

――昨シーズン、キャッチャーとして多くの試合に出場した寺地隆成選手は、オープン戦ではサードに入っていますね。

清水 おそらく開幕のサードは寺地でいくんじゃないですか。打順も５番を任されていますね。ほかには上田希由翔がいて、今はファームにいる安田尚憲、あとは山本大斗もサードを守ったりしていますが、キャッチャーからサードへの大胆なコンバートはあまりないことですし、そういう意味でも寺地に期待しているような気がします。

――寺地選手のサードの守備は、どう見ていますか？

清水 無難にこなしているように見えますが、まだ少しぎこちない部分も見受けられます。ZOZOマリンスタジアムは風が強くてサードのファウルフライの捕球は難しいのですが、それも含めて守備は慣れが必要でしょうね。

【内野はレギュラーがどこまで出てくるか】

――ほかの内野のポジションはいかがですか？

清水 セカンドは中村奨吾、小川龍成、池田来翔、宮崎竜成らの争い。ショートは友杉篤輝、小川、茶谷健太、ショートに再挑戦する藤岡裕大らで争うことになると思いますが、藤岡は一軍に上がってきていませんし、基本的にケガがちなので安定して任せられません。

現状の二遊間はショートが友杉、セカンドは小川が一歩リードしているような気がしますが、いかんせん２人とも打力が物足りません。とはいえ、ほかに打てる選手がいるわけではないので、バッティングには目をつぶって守備重視で友杉と小川を起用するんじゃないですかね。

――打てる選手が出てくれば、優先して起用することになるでしょうか？

清水 打てるのであれば、打てる選手が出るべきだと思うんです。それは二遊間だけでなくファーストやサードもそうですけどね。ただ、全員が打てないのであれば、守備力や機動力を重視した起用にならざるをえません。友杉や小川が打率.270〜280くらい打って定着してくれればと思っています。

いずれにせよ、今よりも頭ふたつくらい抜けてこないとレギュラーとは言えませんし、首脳陣には「そろそろ内野陣を固めたい」という思いがあるはずです。セカンド、サード、ショートは、真のレギュラーと呼べる人間がひとりでも出てこないといけません。ファーストはネフタリ・ソトをはじめ、山口航輝や池田、安田も候補だと思いますが、ソトがしっかりと数字を残せれば確定だと思います。

――やはり、各ポジションにレギュラーと呼べる選手が多いチームほど、成績も安定しているように感じます。

清水 競争といえば聞こえはいいかもしれませんが、「いつまで競争をしているんだ」という見方もできます。各ポジションのレギュラーがある程度決まってるうえでの競争であればいいですが、誰も決まっていない段階での競争が多いチームは弱いんです。

たとえばソフトバンクにも競争はありますが、各ポジションでスっと名前が挙がる選手がある程度いますよね。しかも、昨シーズンに最高出塁率のタイトルを獲得した柳町達ですら、レギュラーを確約されているわけではありません。そういったチームと、今のロッテの力の差は歴然です。

――二軍で奮闘する若手から見て、「一軍で出られるポジションがない」と危機感を抱かせるくらいでなければいけない？

清水 そうですね。オープン戦では、多くの選手に複数のポジションを守らせたり、試すことはいいのですが、そろそろレギュラーと呼ばれるような選手が何人か出てこないと。ある程度は相手に合わせて臨機応変に起用したり、休養を与えるということも必要ですけどね。

【外野はある程度固定？】

―― 一方、外野陣はどう見ていますか？

清水 このままいけば、センターは郄部瑛斗、ライトは藤原恭大で確定でしょう。２人ともバッティングの状態がいいですし、数字も残しています。また、チームの長打力不足を補うという意味で機動力がポイントになると思いますが、この２人は足を使った攻撃に欠かせません。

レフトは最有力の西川史礁がケガから復帰して打っていますが、開幕後に不調に陥った場合は山口や山本大斗、岡大海らが候補になります。山本は、オープン戦ではほとんど打てていないのが気がかりです。現役ドラフトで加入した井上広大（前・阪神）も含めての争いになりそうです。

――さまざまな選手の名が出ましたが、特にポイントを握りそうなのは？

清水 やはり、サードにコンバートされた寺地には期待しています。サードであれば、打率.280以上、15本以上。最低でもそのくらいの数字はクリアしてもらいたいですし、十分に期待できる選手だと思っています。やはりサードを守るのは、打てる選手であることが理想ですから。

（パ・リーグ順位予想：清水直行がパ・リーグの順位予想は「２強」が充実 ほかの４チームには厳しい見方「目指している野球が見えてこない」＞＞）

【プロフィール】

清水直行（しみず・なおゆき）

1975年11月24日に京都府京都市に生まれ、兵庫県西宮市で育つ。社会人・東芝（旧・東芝府中）から、1999年のドラフトで逆指名によりロッテに入団。長く先発ローテーションの中核として活躍した。日本代表としては2004年のアテネ五輪で銅メダルを獲得し、2006年の第１回WBC（ワールド・ベースボールクラシック）の優勝に貢献。2009年のシーズン後にトレードでDeNAに移籍し、2014年に現役を引退。通算成績は294試合登板105勝100敗。引退後はニュージーランドで野球連盟のGM補佐、ジュニア代表チームの監督を務めたほか、2019年には沖縄初のプロ球団「琉球ブルーオーシャンズ」の初代監督に就任した。