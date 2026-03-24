彼氏に浮気された？見知らぬ女性といた彼氏を、後日それとなく問い詰める一言９パターン
クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が女性１０１１人に対して行ったアンケートによると、約半数の４８３人が修羅場に遭遇した経験があるそうです。原因の多くは彼の浮気ですが、だからと言って、彼が女性といるだけで浮気と決めつけるわけにもいきません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、見知らぬ女性といた彼を、後日問い詰めるにはどうしたらいいか教えてもらいました。
【１】「この前○○（目撃現場）で見かけたよ？。」と一緒にいた女性のことは触れずに話す。
「女性と一緒だったことを隠したら怪しい。」（２０代女性）のように、一緒にいた女性のことは触れずに話をして様子を見るパターンです。彼が他の女性と一緒だったことを隠す場合は、浮気の疑いがあるかもしれません。
【２】「浮気する人ってありえない。どんな神経してるんだろ。」と彼の前でつぶやく。
「独り言に思わせるのがポイント。」（２０代女性）のように、目撃したことは伏せて、彼の前で自分の本心をつぶやく女性もいます。つぶやきを聞いた彼は、自分以外の女性と二人で会うのをやめてくれるかもしれません。
【３】「勘違いだったらごめん。」と前置きして、「一緒にいた女の子は誰？」と質問する。
「疑っていることを素直に伝えてから問い詰めます。」（２０代女性）のように、怪しんでいることを謝った上で、彼を問い詰める女性もいます。彼が浮気していなくても、「勘違いだったらごめん。」という前置きがあるので許してもらえそうです。
【４】「女の子と一緒にいたところを見たらしいよ。」と友達の目撃情報として話す。
「言い逃れしやすいので、逆にボロが出そう。」（２０代女性）のように、友達の目撃情報として真実を探る女性もいます。「人違いじゃない？」などとごまかしたら、「ゴメン、本当は私が見てた。」と言って、ごまかす理由を聞き出しましょう。
【５】「誰かと一緒だったから話しかけづらかったよ。」とそのとき間近にいたことをアピールする。
「すぐ近くにいたと言えば、ウソをつけないはず。」（２０代女性）のように、そのとき話しかけられるほど近くいたとアピールする女性もいます。間近で見られていたことを知った彼は、素直に説明してくれるでしょう。
【６】「この前一緒にいた女の子、可愛かったねー。」と一緒にいた女性を褒める。
「『ギクッ！』ってしたら怪しい。」（１０代女性）のように、彼と一緒にいた人を褒めて、様子を見る女性もいます。彼が焦ったら、「あれは誰？」と問い詰めてみましょう。すぐに答えられない場合は、浮気と疑っていいかもしれません。
【７】「女友達いたのね。私にも紹介してよ。」と、一緒にいた女性を紹介するようお願いする。
「それで彼の目が泳いだら追及します。」（２０代女性）のように、一緒にいた人を紹介するよう促す女性もいます。それを聞いて彼が慌てた場合は、関係を探る必要がありそうです。「なぜ紹介できないの？」と追い打ちをかければ、理由を教えてくれるでしょう。
【８】「この前、○○（目撃場所）でそっくりな人を見たの。」と言って、彼の様子を見る。
「知らないフリをしたら怪しいと判断。」（２０代女性）のように、「彼にそっくりな人」を見たという前提で話をする女性もいます。彼がシラを切ったら、「なんでウソつくの？」と詰め寄ってみましょう。ウソを見破られて、言い逃れができなくなるかもしれません。
【９】「○○日の○○時ってどこにいた？」と聞き、ウソをつかないか確かめる。
「浮気ならウソをつくと思う。」（２０代女性）のように、目撃した日時に何をしていたのか探りを入れる女性もいます。彼がウソをついたら、何か後ろめたいことがある証拠かもしれません。
他にはどんな「見知らぬ女性といた彼を、後日それとなく問い詰める一言」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
「女性と一緒だったことを隠したら怪しい。」（２０代女性）のように、一緒にいた女性のことは触れずに話をして様子を見るパターンです。彼が他の女性と一緒だったことを隠す場合は、浮気の疑いがあるかもしれません。
【２】「浮気する人ってありえない。どんな神経してるんだろ。」と彼の前でつぶやく。
「独り言に思わせるのがポイント。」（２０代女性）のように、目撃したことは伏せて、彼の前で自分の本心をつぶやく女性もいます。つぶやきを聞いた彼は、自分以外の女性と二人で会うのをやめてくれるかもしれません。
【３】「勘違いだったらごめん。」と前置きして、「一緒にいた女の子は誰？」と質問する。
「疑っていることを素直に伝えてから問い詰めます。」（２０代女性）のように、怪しんでいることを謝った上で、彼を問い詰める女性もいます。彼が浮気していなくても、「勘違いだったらごめん。」という前置きがあるので許してもらえそうです。
【４】「女の子と一緒にいたところを見たらしいよ。」と友達の目撃情報として話す。
「言い逃れしやすいので、逆にボロが出そう。」（２０代女性）のように、友達の目撃情報として真実を探る女性もいます。「人違いじゃない？」などとごまかしたら、「ゴメン、本当は私が見てた。」と言って、ごまかす理由を聞き出しましょう。
【５】「誰かと一緒だったから話しかけづらかったよ。」とそのとき間近にいたことをアピールする。
「すぐ近くにいたと言えば、ウソをつけないはず。」（２０代女性）のように、そのとき話しかけられるほど近くいたとアピールする女性もいます。間近で見られていたことを知った彼は、素直に説明してくれるでしょう。
【６】「この前一緒にいた女の子、可愛かったねー。」と一緒にいた女性を褒める。
「『ギクッ！』ってしたら怪しい。」（１０代女性）のように、彼と一緒にいた人を褒めて、様子を見る女性もいます。彼が焦ったら、「あれは誰？」と問い詰めてみましょう。すぐに答えられない場合は、浮気と疑っていいかもしれません。
【７】「女友達いたのね。私にも紹介してよ。」と、一緒にいた女性を紹介するようお願いする。
「それで彼の目が泳いだら追及します。」（２０代女性）のように、一緒にいた人を紹介するよう促す女性もいます。それを聞いて彼が慌てた場合は、関係を探る必要がありそうです。「なぜ紹介できないの？」と追い打ちをかければ、理由を教えてくれるでしょう。
【８】「この前、○○（目撃場所）でそっくりな人を見たの。」と言って、彼の様子を見る。
「知らないフリをしたら怪しいと判断。」（２０代女性）のように、「彼にそっくりな人」を見たという前提で話をする女性もいます。彼がシラを切ったら、「なんでウソつくの？」と詰め寄ってみましょう。ウソを見破られて、言い逃れができなくなるかもしれません。
【９】「○○日の○○時ってどこにいた？」と聞き、ウソをつかないか確かめる。
「浮気ならウソをつくと思う。」（２０代女性）のように、目撃した日時に何をしていたのか探りを入れる女性もいます。彼がウソをついたら、何か後ろめたいことがある証拠かもしれません。
他にはどんな「見知らぬ女性といた彼を、後日それとなく問い詰める一言」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）