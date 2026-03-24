【RE/100 1/100 イフリート・シュナイド【再販】】 予約開始：3月24日11時 7月 発送予定 価格：4,290円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RE/100 1/100 イフリート・シュナイド」を7月に再販する。3月24日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,290円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」より、14本のヒート・ダートを携えた「イフリート・シュナイド」を、同社のプラモデルシリーズ「RE/100」で商品化したもの。

印象的な14本のヒート・ダートは、刃にモールドを施した新規造形で再現し、各アーマーへのマウントが可能で、大型のジャイアント・バズも付属。投擲武器としても使用可能な短剣“ヒート・ダート”の形状をリアルに再現しており、キットでも、肩アーマーに左右それぞれ4本ずつ、左腕に4本、背面腰部に2本、携行装備可能で、それぞれのヒート・ダートは、とりはずしができる。

遠距離戦に対応する武器として、全長約180mm大型武器 ジャイアント・バズが付属しており、専用の持ち手パーツも同梱している。

イフリート改と異なる、後頭部アーマー、胸部アーマー、腕部アーマー、バックパックの形状変更に加え、肩アーマー内部のディテールも新規デザインで再現している。

「RE/100 1/100 イフリート・シュナイド」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。