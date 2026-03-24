元弁護士で元プロ雀士、また20年の『このミステリーがすごい！』大賞受賞作『元彼の遺言状』や『競争の番人』『女の国会』等々、数々のヒット作を持つ新川帆立氏は、実はかねてから恋愛小説も書きたかった。

「私はどっちかっていうと海外育ち文学少女みたいなところがあるので、日本の湿度高めな大人の恋愛小説よりは、『高慢と偏見』とか『ジェーン・エア』みたいに主人公達がちゃんとぶつかり合う、ポップで令和な恋愛小説が書きたいって、方々で言っていたんですね。ところがいつも気づくと全然違う企画になっていて、今回は私自身も読みたいし書きたかった恋愛小説を、ようやく連作集の形で書くことができました」

本書『俺の恋バナを聞いてくれ』の主人公は第1話「ハイスぺ」の外資系コンサルタント〈瓜生尊〉から、第6話「オレサマ」の人気漫画家〈武田英二〉まで、6人全員が男性だ。しかも年齢や職業こそ様々だが、どこか鼻持ちならない困った御仁が多いのも確かで、そんな彼らがひとたび恋に落ち、嘘偽りのない心情を吐露する時、私達は思いもかけなかった美しいものを、そこに発見することになる。

「世間では恋愛小説＝女性向けみたいに言われていますけど、何となく恋バナって男性目線で書く方が面白い気がしたんですよね。

6本の中で最初に書いたのは『スパダリ』（第3話）で、私が夫の留学先のケンブリッジに住んでいた時、周りにここまで金持ちじゃないけど、いろんな背景を持つ学生が集まっていたのが面白くて、彼らをモデルにごく身近な話のつもりで書いたんです。それこそ彼女から〈ルージュトマト〉のバーキンをくれないと別れると言われて、持てる人脈を総動員して探し回る24歳の大学院生〈高木征爾〉のスーパーダーリンぶりを面白がってほしかっただけなんですけど、周りからは『浮世離れ系の話だよね』みたいに言われてしまって。

そこで次に書いたのが設定をぐっと身近にした『スカブラ』。タイトルを4文字男子シリーズに統一はしていますが、話ごとに書いた時々の私の興味関心がかなり反映された作品集になっているかもしれません」

スパダリがスーパーダーリンの略なら、スカブラはかつて筑豊の炭鉱夫の間で〈スカブラさん〉〈スカちゃん〉などと、なぜか働かずして愛された怠け者の総称で、第2話では〈スカッとブラブラ生きていきたい〉を親子3代のモットーとする〈有島游〉35歳の、一見気ままな逃避行を描く。

大阪からの新幹線の車中、隣のおばちゃんに〈神田明神にいきなさい〉と言われ、その神田明神では占い師に〈大山詣りにいくといい〉と言われるまま、大山阿夫利神社をめざした彼には、男女の関係にもない居候の自分に〈うちと結婚しいひん？〉と言ってくれた〈お前〉や、彼女の5歳の息子〈碧くん〉と別れてでも、東京に舞い戻るべき事情があった。

〈おれは東京にいた頃、遥斗という男と暮らしていた。色々あって逃げるように関西にきて、お前に拾ってもらって〉云々と、後に出す手紙の中で事情を説明する彼の語りは、確かに人たらしらしいおかしみと誠意にあふれ、読むこちらまでがつい引き込まれてしまう。

あの日、万博公園の桜の下で泣いていた彼女に彼が〈どうしたの？ お腹いたい？〉と声をかけ、〈お腹いたいて何歳児やねん〉と笑わせたのが始まりなこと。特に碧くんとは馬が合い、今では〈碧くんもスカブラになる〉とまで言い出していること。そうした時間を彼が心から愛し、〈人間ってのは案外、損得じゃないんだよな。世間でいわれるよりもずっと、明朗で、やわらかくて、きれいで〉〈風と水と光と自分しか世界に存在しないような清潔な気持ちを、心の底にしっかりもっている。心の奥底で他人と握手できれば、もうそれだけで生きていけるはずなんだ〉と気づかされたことなどを、やはり自分を何も言わずに居候させてくれた新宿の人気ホスト・遥斗に何があったのかも含めて、彼女への手紙に綴るのだ。

破綻があったら整えたいタイプ

「それこそ第1話の『ハイスぺ』は『高慢と偏見』みたいな強気男女のツッパり合いってやっぱ面白いよなと思って書いた話ですし、主人公が〈漢詩〉好きだったり好物の〈ロウガモ〉の店をコロナ下に支えたり、ここまで自分の好みが出た作品も珍しいと思います。あと第4話の『イケオジ』も、中島京子さんの名作『妻が椎茸だったころ』を読んで、妻を亡くした中年男の話を自分でも書いてみたくなったり、その時々に読んだ本の影響もかなりある。

山本周五郎賞をいただいた時に選考委員の方に言われたんです。確かにこれは百点満点の小説だけど、あなたは褒められるために小説を書くんですかって。もちろんそんなことはないですけど、確かに破綻があれば整えたいタイプではあって。今回はもっと素というか、自分の書きたいものや読みたいものを、結構天然で書けた気はします」

そんな本書を著者自身は「人間の最もきれいな部分を書こうとした恋愛小説集だと思う」と振り返る。

「どんな人も心の奥底には純粋でピュアな部分が必ずあって、その性別も年齢も問わない部分を抽出できたらいいなと思ったんです。俗にいうサークルクラッシャーの人は、その最もきれいな部分を栄養にする妖怪というか、別にそんなところを踏みにじらなくていいじゃんってよく思うんですよ。確かに踏みにじられる側にも邪な欲望はあるけど、もっと少年の頃とか、生まれながらに持っているきらきらした何かが恋愛の場面には必ず現れるはずで、そこを書きたいと思った。

もちろんスパダリの彼もスカブラの彼も世間的にはダメなヤツなんですけど、私自身はそこまでダメとは思ってないっていうか（笑）。オレサマの彼なんて、これくらいちゃんとエゴの強い人間が連載を張れるんだなと思うし、ハイスぺの彼の愚痴はほぼ、私が友人からリアルに聞く愚痴なんです。改札が近付くと歩みが遅くなる〈牛歩女〉とか（笑）。

そういう切実で滑稽でもある場面場面を筆圧強めで、ちゃんと人と人がぶつかる恋愛小説に書きたかったし、本当はもっと他の作家さんにも書いてほしいんですよ。私が読みたいから！」

その美しい何かとは命や魂や、どうしても譲れない〈意地〉のようなものかもしれず、何がその人の生を生たらしめているかを思いがけず知ってしまった私達の頬に、涙が伝うのは半ば道理だ。

【プロフィール】

新川帆立（しんかわ・ほたて）／ 1991年アメリカ合衆国テキサス州ダラス生まれ。宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。最高位戦日本プロ麻雀協会に所属していた元プロ雀士でもある。山村正夫記念小説講座に学び、2021年に第19回『このミステリーがすごい！』大賞受賞作『元彼の遺言状』でデビュー。25年『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。著書は他に『先祖探偵』『令和反逆六法』『ひまわり』『目には目を』等。今年2月に第一子を出産。166センチ、AB型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2026年4月3日号