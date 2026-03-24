１２日、「無語仏」をモチーフにした文化クリエーティブ製品をチェックする曽鋭さん。（景徳鎮＝新華社記者／周密）

【新華社景徳鎮3月24日】中国の若者の間でここ数年、「無語仏（沈黙の仏）」と呼ばれる陶磁彫塑作品が人気を集めている。正式には「沈思羅漢」という名を持つこの作品は、江西省景徳鎮市の中国陶磁博物館が所蔵する「釉下加彩十八羅漢塑像」のうちの1体になる。

「沈思羅漢」は、「中国陶磁美術大師」の称号を持つ曽竜昇（そ・りゅうしょう）氏が80年以上前に制作した。同氏は「磁彫曽」の創始者でもあり、その技法は一族が百年以上にわたり受け継ぎ、今年36歳の曽鋭（そ・えい）さんは「磁彫曽」の4代目継承者に当たる。

１２日、「無語仏」の実物大レプリカを制作する曽鋭さん。（景徳鎮＝新華社記者／周密）

2023年、「沈思羅漢」はSNSのスタンプとしてネット上で爆発的な人気を呼び、文化的話題性と商業的価値を兼ね備えたネットの人気IP（知的財産）「無語仏」として知られるようになった。曽鋭さんは「無語仏」の商業的・芸術的価値を鋭く見抜き、工房を立ち上げて「無語仏」を復刻するだけでなく、現代的なデザイン理念を取り入れ、冷蔵庫用マグネットやキーホルダーなど多様な文化クリエーティブ製品も開発した。曽鋭さんにとって、伝統的な陶磁彫塑作品は守り続けるべき「根」だが、伝統的な作品をいかに現代の若者の好みと結びつけるかもまた、掘り下げるべき大切なテーマであり続けている。（記者/周密、潘暁菁）

１２日、「磁彫曽」を受け継ぐ曽家の人が制作した陶磁彫塑。（景徳鎮＝新華社記者／周密）

１２日、「無語仏」をモチーフにした文化クリエーティブ製品。（景徳鎮＝新華社記者／周密）

１２日、「磁彫曽」を受け継ぐ曽家の人が制作した陶磁彫塑。（景徳鎮＝新華社記者／周密）

１７日、景徳鎮の中国陶磁博物館で「無語仏」を見学する来館者。（景徳鎮＝新華社記者／万象）