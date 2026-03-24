ルイ·ヴィトン新作「LV スニーカリーナ」上質素材で魅せる一足

ルイ·ヴィトンの2026春夏ウィメンズコレクションから、新作スニーカー「LV スニーカリーナ」が登場♡インテリアのような美しい素材使いと、メゾンならではのクラフツマンシップが融合した特別な一足です。ファッション性と履き心地を兼ね備えたデザインは、日常のコーデをワンランク上へと導いてくれます♪

タペストリー素材の華やかデザイン



2026春夏ファッションショーにも登場したモデルは、オリエンタルカーペットや19世紀フランスの刺繍から着想を得たタペストリー素材を使用。

ヴィンテージ感のあるフローラルパターンが、モノグラムフラワーを思わせる上品な印象を演出します。

サイドにはレザーで模った「LV」ロゴをあしらい、しなやかなラバーアウトソールで仕上げることで、デザイン性と快適さを両立しています。

LV スニーカリーナ



価格：247,500円（税込）

素材：タペストリー

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編み込みレザーが魅せる上質感



もう一つのモデルは、精緻に編み上げたブレードラムレザーを使用。柔らかな質感と立体感のある仕上がりが、足元に洗練された存在感をプラスします。

サイドの「LV」レザーディテールや、モノグラムキャンバスのバックループなど、細部にまでブランドの美意識が宿る一足です。フルラバーアウトソールで機能性も抜群。

LV スニーカリーナ



価格：227,700円（税込）

素材：ブレードラムレザー

*税込価格表記

コーデを格上げする主役スニーカー



カジュアルなスタイルはもちろん、きれいめコーデの外しアイテムとしても活躍する「LV スニーカリーナ」。華やかな素材感と洗練されたシルエットが、シンプルな装いにもアクセントを添えてくれます。

デイリーに取り入れやすく、それでいて特別感のある一足は、ファッションを楽しみたい大人女性にぴったりです。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

足元から叶えるラグジュアリー♡



ルイ·ヴィトンの新作「LV スニーカリーナ」は、芸術性と実用性を兼ね備えた魅力的なスニーカー。素材やディテールに宿るこだわりが、日常のスタイルに上質な輝きをプラスしてくれます♡

自分らしいおしゃれを楽しみながら、ワンランク上の足元コーデを取り入れてみてはいかがでしょうか♪