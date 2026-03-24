＜イケメン夫は戦力外！？＞結婚10年でもトキメキを…！理想の王子様へアップデート【第1話まんが】
僕はヨウスケ、妻のアズミとのあいだに子どもが2人いる。でも子どもがいるからって、僕たちがラブラブじゃなくなる理由にはならない。結婚して10年も経つけれど、僕は今でも変わらず、いや結婚したときよりもずっとアズミのことが大好きだ。だけどどんなに愛の言葉を囁いても、今のアズミは完全にスルー。何とかしてアズミにもう一度恋に落ちてほしい……。ロマンチストな僕は、リアリストなアズミを振り向かせたいと必死で考えているのだった。
僕が求めているのはそんな味気ない返事じゃない。「ヨウスケ、そのシャツカッコイイね！」みたいな反応がほしいのだ。僕はソウタの着替えを取りに行きながら、心の中ではため息をついていた。そして思わず鏡に映った自分を見つめる。
僕はソウタを着替えさせ、汚れたソウタの服を洗濯機に放り込むと、洗面台の鏡をじっと見つめた。こうなったらあの作戦を決行するしかない。劇的に生まれ変わるんだ……！ 後ろでアズミが何やら叫んでいたが、僕の耳には入らなかった。
バタバタと毎日育児に追われているアズミ。僕はそんなアズミにずっと「ひとりの女性」として恋をしているし、僕のこともパパではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。
でもせっかくオシャレをしてアピールしても、アズミにはまったく響かない。レイカには「パパ、鏡ばっかり見て。ナルシストなの？」なんて言われる始末……。僕はただアズミにときめく感覚を取り戻してほしいだけ。こうなったら育児の忙しさを吹き飛ばすほどの「理想の王子様」にアップデートしようと決意したのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
僕が求めているのはそんな味気ない返事じゃない。「ヨウスケ、そのシャツカッコイイね！」みたいな反応がほしいのだ。僕はソウタの着替えを取りに行きながら、心の中ではため息をついていた。そして思わず鏡に映った自分を見つめる。
僕はソウタを着替えさせ、汚れたソウタの服を洗濯機に放り込むと、洗面台の鏡をじっと見つめた。こうなったらあの作戦を決行するしかない。劇的に生まれ変わるんだ……！ 後ろでアズミが何やら叫んでいたが、僕の耳には入らなかった。
バタバタと毎日育児に追われているアズミ。僕はそんなアズミにずっと「ひとりの女性」として恋をしているし、僕のこともパパではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。
でもせっかくオシャレをしてアピールしても、アズミにはまったく響かない。レイカには「パパ、鏡ばっかり見て。ナルシストなの？」なんて言われる始末……。僕はただアズミにときめく感覚を取り戻してほしいだけ。こうなったら育児の忙しさを吹き飛ばすほどの「理想の王子様」にアップデートしようと決意したのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子