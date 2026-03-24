＜午前授業＞まだ長期休みではないのにずっと家にいるの？給食ないの？私の自由時間を返してー！
子育て中のママたちを悩ませる学校の“長期休み”。しかし実際のところ、悩みは“長期休み”だけではないようです。
『中学生のわが子。長期休みの前、終業式までの1週間は午前授業。やめてよ、私の自由時間を返して』
思わずこぼれたママの愚痴。共感するママもいるのではないでしょうか。長期休みだけでも頭を抱えることが多いのに、終業式前にある1週間程度の“午前授業”。昼ごはん問題もありますし、昼から子どもが家にいて気が休まらない問題もありますし……。どうするどうなる、ママの自由時間！？
『高校生だけど先週から休みだよ。朝昼晩と三食ごはんを作るのはツライ』
『午前授業って要らないよね。ギリギリまで7限授業にしてほしい』
『うちの子の小学校も今週から来週月曜まで4時間授業だわ』
小学生から高校生まで、幅広い学年の子どもをもつママたちから同じような愚痴が寄せられました。どの世代・学年でも同じようにママたちは悩まされているわけですね。朝昼晩と三食分の食事を考え、作ることの大変さに加え、子どもがずっと家にいて落ち着かない大変さ。毎日家事や子育て、お仕事や介護と、やることがいっぱいのママだからこそ、みんなが外出している家での“おひとりさまタイム”は貴重です。ママたちの声を聞いて小学生の子どもをもつママは「高校生まで続くのか……」と落ち込みそうですが、それまでに対策を練って、少しでもママの“おひとりさまタイム”を死守したい！
驚愕！午前中どころではないケースも
『うちの子の小学校、最短で8時20分登校の8時40分下校のときがあったよ。就学前健診のときだったかな。私が小学生なら絶対休むけど今の小学生って真面目だよね』
『午前中ならまだいいよ。うちは三者懇談のせいで1時間目だけで帰ってくる。マンモス校だから人数分散のために3日間。朝、家を7時半に出て10時前には帰ってくる。「幼稚園か！」って言いたくなるよ』
午前中で授業が終わって帰ってくるだけでも憂鬱なのに、まさかの登校した途端に帰ってくるパターン。これは厳しい。たった数時間のために、子どもたちを起こして支度をさせ、朝ごはんを食べさせて送り出す。ママが一息入れる間もないどころか、子どもも大変ですよね。筆者が子どもなら間違いなく休みますし、なんならわが子に「もう休んだら？」と言ってしまいそうです（笑）。
うれしいとの声もある
『私はうれしいけどな。私が仕事の日は、家に1人で留守番させていると心配だから、少しでも長く学校に行ってほしいけど、仕事が休みの日なら早く帰ってくるのはうれしい』
お子さんと一緒にすごす時間が楽しみだと話すママ。これもまた親心ですね。成長とともに親子で一緒に食事をする時間や、何気ない会話を楽しむ時間はどんどん減っていくもの。だからこそ一緒にいられる時間が増えることは望ましいのでしょう。ただし、あくまでもママに余裕があるときのみ……かもしれませんが。
親が留守だとトラブルも起こる
『パートで私が不在でも年齢的にいけるよねって思っていたのに、うちのバカ息子が友だちと一緒に庭でスマホゲームしたりバスケやスケボーしたりして大騒ぎしていたみたいで、学校に通報されていた……』
親の目がなかったり、暇になったりするとロクなことをしない子どもたち。まあ、暇になるとロクなことをしないのは大人も子どもも同じですが……。学校に通報されていたお子さんのママは、何が起こっていたのかまったく知らなかったそう。明日はわが身……怖い話ですね。常日頃から、親が不在時のルールを子どもと明確に、口を酸っぱくして言い聞かせておきたいところです。とはいえ、それでもロクなことをしない子もいるわけで……。
『学校から「帰宅しているべき時間に近隣のスーパーや飲食店に生徒が居座っているからやめさせてください」みたいなメールがきていたよ』
早く学校から帰らされても行き場がなく、あちこちでたむろっているケースもあるようです。夏は暑すぎるし冬は寒すぎる。そうなるとスーパーや飲食店に向かってしまう気持ちもわからなくはありませんが……。せめて公園にしてほしいものです！？
早く帰ってくる子どもたち問題、自分でなんとかするしかない
『今の子ってやたらと早帰り多くない？ 先生の負担を軽くするためだろうけど。プラス天候不良ですぐ休校になるし』
時代のせいなのか……、やたらと早く下校してくる現代の子どもたち。しかしママたちの負担は相当なもののようです。投稿者さんにいたっては、子どもが早く帰ってきてもいいけれど、食事の支度と子どもの反抗期がツライのだそう。みなさんいろいろありますね……。食事に関しては、手を替え品を替えすることで楽になるかもしれませんが、親の目の届かない環境や暇を持て余した子どもの相手と課題が山積み。すぐに解決策を見つけるのは難しそうです。せめてここで愚痴を吐き出して憂さ晴らししてくださいね……。