岩井千怜が日本勢トップ7位、山下美夢有が10位浮上 原英莉花42位【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
〈連続写真〉パワーフェードはこう打つ！ 竹田麗央の新スイング
優勝したキム・ヒョージュ（韓国）が500ポイント（pt）を獲得。通算768ptで2位に浮上した。5位で終えた畑岡奈紗と山下美夢有は97.143ptを加算。山下は通算334.393ptで10位、畑岡は通算208.976ptで25位に順位を上げた。11位でわずかにトップ10を逃した原英莉花は40ptをゲット。通算112.5ptで2ランクアップの42位につけた。日本勢トップは通算428ptで7位の岩井千怜。以下、山下、17位の竹田麗央（通算271.417pt）。渋野日向子は116位としている。ネリー・コルダ（米国）が通算820ptで1位に浮上。ヒョージュが2位、ジーノ・ティティクル（タイ）が3位につけている。
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【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ
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渋野日向子が「フォード選手権」滑り込み 2週連続で日本勢15人が全員出場
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