ラガーディア空港に着陸する際に消防車と衝突し、損傷したエア・カナダのジェット機/Adam Gray/Reuters via CNN Newsource

（CNN）米ニューヨーク市のラガーディア空港で22日に起きた旅客機と消防車の衝突事故で、当局は旅客機の操縦士と副操縦士が死亡したことを明らかにした。乗客など数十人は負傷して病院に搬送され、ラガーディア空港は一時的に閉鎖されている。

ニューヨークとニュージャージー州の港湾局によると、現地時間の22日午後11時40分ごろ、ジャズ・アビエーションが運航するエア・カナダの旅客機が、別の事故に対応していた港湾局の消防車に衝突した。

旅客機には乗客72人と乗員4人が搭乗していた。港湾局は23日の記者会見で、病院に搬送された乗客乗員41人のうち、32人が退院したことを明らかにした。消防車に乗っていた2人も病院に搬送され、容体は安定しているという。

ジャズ・アビエーションは、カナダのモントリオールからラガーディア空港に到着したエア・カナダ8646便が関係する事故だったことを確認した。

無線傍受サイト「LiveATC.net」は、事故に至る瞬間の管制塔の通信を傍受している。

同空港の別の場所にいたユナイテッド航空2384便は、警告灯の点灯で出発を見合わせ、機内の異臭で複数の客室乗務員が体調不良を訴えていると伝えた。

消防車は空港内の消防署からユナイテッド機に向かうため、エア・カナダ機が到着予定の滑走路を横断する許可を与えられた。

その直後、管制官は消防車に緊急停止を指示。続いてエア・カナダ機が消防車に衝突したことを確認した。

ラガーディア空港は現地時間の23日午後2時、滑走路1本のみの運航を再開した。もう1本の滑走路上には衝突した機体が残っており、米国家運輸安全委員会（NTSB）が調査している。同空港では23日、600便あまりが欠航となった。