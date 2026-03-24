米ボストンに移住していたフリーアナウンサーで気象予報士の榊菜美（40）が24日までにブログを更新。日本へ帰国したことを報告した。

榊は「8年住んだボストンのお家、預け入れの手荷物を車に積んで、本当に空っぽになった家」と、これまで住んだ部屋の写真をアップして思い出を振り返りつつ、「帰任時のフライトはビジネスクラスだったぜ 着任時以来、8年ぶりのビジネスクラス、天国でしかなかった」と航空機内の写真も公開。「息子は6歳にして、長距離路線のビジネスクラス。100万年早いぜ ゲームして美味しいごはん食べて、フラットにした座席で爆睡して、大層満喫しておられました」と6歳の愛息の様子も明かし、「いつもなら、あと何時間、今どの辺と100回くらいフライトマップを見て到着を待ち侘びるけど、これならあともう12時間乗れる」とつづった。

日本に帰国し「新居のセットアップ、荷解き、諸々手続きに追われております 現在、運転免許証の住所変更まち。警察署、混んでますね、、、引越しシーズンですものね」と榊。「まだボストンラストウィークのこととか書きたいことはいっぱいあるのですが、とりあえずご報告まで。ただいま、にほーーーーん」とつづった。

榊は2018年に結婚した夫とともに米国に移住。翌年に第1子男児を出産していた。