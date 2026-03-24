この先一週間は、関東では天気が短い周期で変化し、たびたび雨が降るでしょう。東京などでは桜が見頃を迎えますが、お花見にはあいにくの天気の日が多くなりそうです。今のところ29日(日)は広く晴れて、お花見日和になるでしょう。

今日24日(火)は宇都宮で桜が開花 関東の桜は順調に咲き進む

関東では桜が平年より早いペースで開花しています。



東京都心では19日(木)、横浜や前橋は22日(日)、熊谷は23日(月)に開花が観測されました。今日24日(火)は宇都宮で桜(ソメイヨシノ)が開花しています。平年より6日早く、昨年より4日早い開花となりました。今週中に水戸や銚子でも開花するでしょう。





この先も暖かい日が多く、桜は咲き進みそうです。東京など所々で桜が見ごろを迎えるでしょう。

関東ではこの先たびたび雨 お花見日和はいつ?

関東ではこの先は天気が短い周期で変化し、たびたび雨が降るでしょう。



25日(水)は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降り出す見込みです。26日(木)の昼頃まで雨が降るでしょう。27日(金)は晴れ間がでるものの雲が広がりやすい見込みです。一時的に雨の降る所もありそうです。28日(土)も雨が降ったりやんだりするでしょう。29日(日)と30日(月)はおおむね晴れて、お花見日和になりそうです。ただ、31日(火)は再び雨が降るでしょう。



この先、天気は短い周期で変化しそうです。お花見の計画はこまめに天気予報をチェックしてください。