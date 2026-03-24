イラン議員が米との交渉拒否 原油高・米株下落 ドルと円が上昇 イラン議員が米との交渉拒否 原油高・米株下落 ドルと円が上昇

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イラン議員が米との交渉拒否 原油高・米株下落 ドルと円が上昇



イラン議員が米国との交渉を拒否とファルス通信が報じている。



イランのニクザド議員はトランプ米大統領との交渉を拒否。嘘つきで名誉も人間性も良心のかけらもない人と交渉するつもりない。イラン最高指導者の指示に従い、賠償を求めるか同等の損害を与える。ホルムズ海峡を以前の状態に戻すつもりはないと語った。



イスラエル首相がトランプ氏との会談後もイランへの攻撃を続けることを表明したほか、イラン中部イスファハンのガス施設が攻撃を受けたとの報告も伝わっている。WSJによると、サウジアラビアは一線を超えないとしていたが忍耐が限界に達したようで、米国のイラン攻撃に参加する方向だという。



米イラン懸念再燃で時間外でNY原油は一段高、米株は下げ幅を拡大している。有事のドル買いが再開、円も上昇している。

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