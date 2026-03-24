フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２４日、同局系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」の完成披露イベントが行われたことを伝えた。

４月１日午後１１時から同局系でスタートする同ドラマは、１９９１年に放送された「１０１回目のプロポーズ」の続編。火曜スペシャルキャスターで歌手、俳優の武田鉄矢が前作に続き「星野達郎役」で出演することを伝えた。

さらに主題歌が前作と同じＣＨＡＧＥ ａｎｄ ＡＳＫＡの「ＳＡＹ ＹＥＳ」に決定したことも番組は紹介した。

スタジオで武田は、撮影の印象を聞かれ「いやいや、もう若い方と久しぶりに楽しくやりました。みんなが一生懸命、持ち上げてくれたんで、もう元気も出ました」と振り返った。

さらに「このドラマの、一番ラストを飾ったボルトとナットのナットのリング。初めて私が指にはめる結婚指輪にするんですけど、今日はね、ちょっと胸に」とジャケットのピンバッジにしたことを披露し「輝いております。レジェンドは続いております」と明かした。