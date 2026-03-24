◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたオープン戦の本拠地・エンゼルス戦で先発する。

オープン戦とはいえ、ドジャースタジアムでの今季初戦の先発を託された朗希。アリゾナ州でのオープン戦では３試合に登板して１勝無敗ながら、防御率１３・５０と苦しいマウンドが続いていた。すでに開幕ローテに入ることは内定。チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが明らかになっている。

球数がかさんでイニング途中に一度降板して再登板し、計３回３分の１を投げて４安打３失点、４四球だった前回登板の１７日（同１８日）の敵地・ロイヤルズ戦後には「いろいろな実戦での課題は投げて得るものだと思うので、今の時期にたくさん出て欲しいと思っていますし、その中で点数を取られたりとか結果的なところはスプリングトレーニング（春季キャンプ）でよかったと思う。シーズン入った時にちゃんといけるように。シーズン通して投げられればスプリングトレーニングのことは誰も覚えていないと思うので、そういう風な気持ちでやっていきます」と前を向いていた。同試合で最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークしていた。

試合前の会見でロバーツ監督は朗希に「たしかに制球はまだ理想の域には達していない」、「まだ途上の段階だ。もっと自信を深める必要があるものだと思う。まだ完成はしていない」などとゲキを送って注文をつけながらも「登板するたびに良くなっているという感じだ。ファストボールの制球、スプリットの制球、スプリットの使い方において改善が見られ、それは心強いことだ」、「彼の才能と傾向からすれば、期待が持てるものだと感じている」と期待を込めた信頼も口にしてた。