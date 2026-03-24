◆米大リーグ練習試合 アストロズ―シュガーランド（２３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２７）が２３日（日本時間２４日）、傘下３Ａシュガーランドとの練習試合で本拠地・ダイキンパーク初登板。３回途中で一度降板するも特別ルールで再登板し、計３回２／３を投げ、２安打無失点だった。３四死球、３奪三振で計７９球を投じた。

初回は四球とパスボールでいきなり無死二塁のピンチを背負ったが、ＷＢＣ韓国代表の２番ウィットコムはスライダーで三ゴロ。その後死球で１死一、二塁となったが、４番ペレスを一邪飛、２４年にはドジャースに所属したこともある５番ビジオは遊飛に仕留めて得点を与えなかった。この回は２５球を要した。

直球とスライダーの２球種だった初回から一転、２回はスプリット、チェンジアップも交えて先頭から２者連続三振。３回２死、ウィットコムへの初球は“ロボット審判”によってボール判定がストライクに覆る場面もあった。ウィットコムに初安打となる三塁内野安打を許したところでマウンドを降りた。この時点でのストライク率は約６２％にとどまり、６３球で３回を投げ切れなかったが、最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）を計測した。

今井は４回の始めから再登板。先頭打者を死球で塁に出すなどして２死一、三塁とされたが、最後までホームを踏ませなかった。

昨季終了後に西武からポスティング制度を利用してメジャー挑戦となった今井は、ＷＢＣには参加せず、オープン戦は３試合で１勝０敗、防御率０・００と順調な仕上がり。この日まで計６イニングを投げて２安打１四球で７奪三振。前回１１日（同１２日）のマーリンズ戦では渡米後最長の３回を投げてパーフェクト、３５球で４三振を奪って勝利投手になっていた。しかし、米１年目のシーズンに向けて「こっち（キャンプ地）で投げるよりシーズンで使う球場で投げた方がいい」とこの日の登板に臨んだ。

複数の現地メディアによると、今井は開幕４戦目となる今月２９日（同３０日）の本拠地・アストロズ戦に先発することが内定。この日は待望のメジャーデビュー戦で上がるマウンドを確かめる重要な機会だった。