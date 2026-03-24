「大和証券Mリーグ2025-26」、レギュラーシーズンもいよいよ大詰めを迎えた3月23日の第1試合。KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、その名の通りサクラの季節に相応しい華やかなオーラを纏って登場し、視聴者の視線を一瞬で奪い去った。

【映像】“サクラ姫”岡田紗佳、抜群スタイルのウォーキングシーン

今シーズン、個人としてもチームとしても苦しい戦いを強いられ、思うような成績を残せていない岡田。しかし、そんな逆境にあっても、彼女が試合会場で見せる佇まいは常に凛としていた。入場ゲートが開くと、そこにはグラビアアイドルとしての表情とは一線を画す、勝負師としての鋭さと美しさを兼ね備えた岡田の姿があった。

特筆すべきは、その圧倒的なスタイルの良さを際立たせる「姿勢」だ。ぴったりとフィットしたチームユニフォームを着こなし、背筋をピンと伸ばして対局席へと進むその足取りは、まさにランウェイを歩くモデルそのもの。170センチの長身と驚異的な股下を誇る彼女が、一歩一歩踏みしめるごとに、会場の空気はサクラ色に染まっていく。

いよいよ本格的な桜の開花シーズンを迎え、まさに「サクラ姫」の本領発揮。この完璧なビジュアルに、ファンからは「今日もいい姿勢ですね」「おかぴかわいい」と称賛のコメントが殺到した。結果が求められる厳しいプロの世界で、最後まで自身のスタイルを崩さず、美しく戦い抜こうとする彼女の姿勢に、多くのファンがエールを送った。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

