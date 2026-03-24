テラドローンがＳ高カイ気配、防衛装備品市場の参入と米子会社設立を材料視

Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>がストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３３９５円でカイ気配となっている。２３日の取引終了後、防衛装備品市場に本格参入すると発表した。あわせて米国での子会社設立も開示しており、材料視された。



迎撃ドローンやＦＰＶドローン、偵察用ドローンなど空域防御向けの製品群のほか、海上安全保障向けの無人ボートなどの提供・開発を行う。政府支援として日本の同志国への機体提供も行う。日本国内における多層的沿岸防衛体制（ＳＨＩＥＬＤ構想）への適応に加え、ウクライナや米国、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）諸国、アジア地域などへの展開を推進する方針。また同社が１００％出資する子会社Ｔｅｒｒａ Ｄｅｆｅｎｓｅを２６年度中に米国内に設立。国際的な防衛ニーズに対して迅速・柔軟な供給体制を構築する。



出所：MINKABU PRESS