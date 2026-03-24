野村原油など原油ＥＴＦは急落、米国がイラン発電所の攻撃延期でＷＴＩ価格は１０％安◇

原油ＥＴＦは急落。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信<1699.T>やＷＴＩ原油価格連動型上場投信<1671.T>、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場投資信託<1690.T>が大幅安となっている。２３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．１ドル（１０．３％）安の１バレル＝８８．１３ドルと大幅下落した。トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう指示した、とＳＮＳへの投稿で表明。２１日には、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ発電所を攻撃すると警告していたが、一転して延期を宣言した。これを受け原油価格が急落し、東京市場では原油ＥＴＦが大幅下落している。



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出所：MINKABU PRESS