古河機械金属<5715.T>の深押し場面は逆張りで対処して妙味がありそうだ。土木・鉱山用クレーンや削岩機などを手掛けており、２６年３月期は売上高が前期比３％増収、経常利益段階で１２％増益を見込んでいる。その高い技術力を駆使して、早くからレアアース回収機材の開発に力を注ぎ、実績も豊富だ。レアアースの国産化を目指す高市早苗政権の政策に乗るキーカンパニーとして、今後注目度が高まりそうだ。



株価は２月中旬に７１４０円という１９９２年以来約３４年ぶりの高値を形成したが、直近はそこから４０％も水準を切り下げており、ここは買い場と判断される。信用買い残はピーク時と比較して整理が進捗しているほか、日証金では直近貸借倍率が０．５倍台と売り長の状態が続いており、株式需給面からも上値の軽さが意識される。（桂）



出所：MINKABU PRESS