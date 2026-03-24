ドローン関連が一斉高、規制強化の動きも国産ドローンにフォローウインドとの見方◇

ドローン関連株が一斉高に買われている。材料の出たＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>がストップ高カイ気配に張り付くほか、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A.T>、ブルーイノベーション<5597.T>、ＡＣＳＬ<6232.T>などが値を飛ばしている。



政府がきょう行われた閣議で、ドローンの飛行規制を強化するドローン規制法改正案を閣議決定したことが伝わっている。重要施設周辺での規制区域を約３００メートルから約１キロに拡大した。しかし、この規制強化については事前に織り込みが進んでいたため悪材料視されていない。市場関係者は「ドローンは防衛関連としての側面で世界的に注目度が高いが、日本も日米首脳会談を経て、安保協力の観点から防衛費拡大が追い風となる。足もとの規制強化はドローンの進化に伴うセキュリティー強化の動きと捉えれば、ポジティブな捉え方も可能だ。また、今後信頼性の高い国産ドローンの活躍余地を高めるという流れも形成されやすい」（中堅証券ストラテジスト）としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS