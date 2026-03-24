「花粉症の目のかゆみ」の抑え方を医師が解説 “アレルギー性結膜炎”の仕組みと3つの対処法とは

花粉症の目の症状は、アレルギー性結膜炎として現れ、日常生活の質を大きく低下させる要因となります。花粉が結膜に付着することで引き起こされるアレルギー反応の発症過程や、目のかゆみに伴う充血・涙目といった二次的な症状について解説します。症状の理解が適切な対策の第一歩となります。

監修医師：

水上 真美子（医師）

花粉症による目のかゆみのメカニズムと影響

【経歴】平成10年東邦大学医学部卒業平成10年東邦大学医学部付属大森病院 第一耳鼻咽喉科入局平成13年東邦大学医学部付属大森病院 第一耳鼻咽喉科助手平成16年国際親善総合病院 耳鼻咽喉科医長平成18年東邦大学医学部付属大森病院 耳鼻咽喉科助教平成23年東邦大学医療センター大森病院 耳鼻咽喉科医局長平成23年医学博士号取得平成27年耳鼻咽喉科専門研修指導医平成28年東邦大学医療センター大森病院 耳鼻咽喉科客員講師平成29年田園調布耳鼻咽喉科医院（東京都大田区）管理医師【専門・資格・所属】医学博士日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医・耳鼻咽喉科指導医補聴器相談医補聴器適合判定医身体障害者福祉法第15条指定医

花粉症の目の症状は、アレルギー性結膜炎として現れます。目のかゆみは鼻症状と同様に、日常生活の質を大きく低下させる要因となります。

アレルギー性結膜炎の発症過程

花粉が目の表面に付着すると、結膜でアレルギー反応が引き起こされます。結膜は目の白目部分とまぶたの裏側を覆う薄い膜で、外界と直接接触するため花粉の影響を受けやすい組織です。花粉が結膜に触れると、身体の免疫細胞であるマスト細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されます。

これらの物質が知覚神経を刺激することで強いかゆみが生じ、同時に血管が拡張して充血が起こります。涙の分泌も増加し、目やにが出ることもあります。症状は両目に現れることが多く、片目だけの場合は他の疾患の可能性も考慮する必要があります。かゆみのために目をこすると、結膜や角膜に傷がつき、症状がさらに悪化する悪循環に陥ることがあります。特にコンタクトレンズを使用している方は、レンズと角膜の間に花粉が入り込むことで症状が強く現れる場合があるため、注意が必要です。

目のかゆみに伴う二次的な症状

目のかゆみは、それ自体が不快なだけでなく、さまざまな二次的な症状を引き起こします。頻繁に目をこすることで、まぶたが腫れたり、目の周りの皮膚が荒れたりすることがあります。特にアトピー性皮膚炎の方は、目の周りの皮膚トラブルが悪化しやすい傾向があります。充血が続くと、目が疲れやすくなり、長時間のパソコン作業や読書が困難になることもあります。

涙目になることで視界がぼやけ、運転や細かい作業に支障をきたす場合もあるでしょう。また、目やにが多く出ると、朝起きたときにまぶたが開けにくくなることもあります。これらの症状は仕事や学業のパフォーマンスを低下させ、精神的なストレスにもつながる可能性があります。目の症状が強い方は、コンタクトレンズの装用が困難になり、眼鏡への切り替えを余儀なくされることもあります。化粧をする方は、アイメイクが崩れやすくなるなど、美容面での影響も少なくありません。

まとめ

花粉症は多くの方が経験する身近なアレルギー疾患ですが、適切な知識と対策により、症状を大幅に軽減することが期待できます。鼻水や目のかゆみといった症状は生活の質に直接影響するため、早めの対処が重要となります。市販薬でのセルフケアも有効ですが、症状が改善しない場合や日常生活に支障がある場合は、耳鼻咽喉科や眼科での専門的な治療を検討しましょう。日々の予防策と適切な治療を組み合わせることで、花粉の季節を少しでも快適に過ごせるよう心がけることが大切です。

→（後編）目のかゆみを軽減する日常のセルフケア