24日10時現在の日経平均株価は前日比716.02円（1.39％）高の5万2231.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1521、値下がりは46、変わらずは11と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を57.16円押し上げている。次いで東京海上 <8766>が50.14円、フジクラ <5803>が38.44円、イビデン <4062>が27.21円、中外薬 <4519>が20.96円と続く。



マイナス寄与度は16.85円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が9.36円、任天堂 <7974>が6.02円、コナミＧ <9766>が5.68円、三菱重 <7011>が1.84円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はその他製品、海運の2業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、石油・石炭、ガラス・土石、精密機器、銀行と続いている。



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