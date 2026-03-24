２００２年のワールドカップ日韓大会にキャプテンとして出場し、現在は東京・新宿をホームタウンとする日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）「クリアソン新宿」の森岡隆三・アカデミーヘッドオブコーチングが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

日韓大会のトルシエ元監督との思い出を赤裸々に語った。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

この日の収録は特別ＭＣとして、元日本代表の柿谷曜一朗さんが加わった。

トルさん

森岡さんはトルシエさんのことを親愛の情を込めて「トルさん」と呼ぶ。

「エキセントリックな言動は確かにあったけど、根底にはサッカーが本当に好きなんだなということが分かる。よくけんかもしましたけど仲も深まった」

森岡さんは「視座を引き上げてくれた監督」と感謝を語りつつも、激しくぶつかったとも語る。

トルシエさんは世間的には「いきなりどなり、まくし立てる」という印象が強いだろう。

「まぁ、（選手は）みんな大人だから、『また始まったよ』みたいな感じで受け流していましたけど」

印象深かったのは１９９９年の南米選手権（コパ・アメリカ）を控えた合宿。

「グラウンドのハーフラインを境に『本気で勝ちたいと思っているやつだけ、こっちに来い！』って。何だこりゃと思いつつ、ゾロゾロついていった」

烈火のごとく怒っていたと思ったら、次の日には何事もなかったように接してきた。

「喜怒哀楽があって、意見はバシッと言う。けんかしても、次の日には普通に会話している。引きずらないですね」

今でも連絡を取り、フランスを訪れた際にはトルシエさんのワイナリーを訪れるなど、交流は続いているという。

歴史的な勝ち点

日韓Ｗ杯は、けがを抱えながら出場したが、初戦のベルギー戦で負傷交代。結局、日韓大会の出場はその１試合にとどまった。

「トラウマになっちゃってるから、けがが」

そのため、長らくベルギー戦の録画を見返すことはなかったという。

昨年、当時のベルギー戦を見ながら解説するテレビの仕事があり、初めて客観的に試合を見た。

「自分だけじゃなく、日本選手はめっちゃファイトしてた。転んでもすぐ立ち上がるとか、ずっと一生懸命だった。あれは良かったな」と振り返る。

森岡さんは後半途中で交代し、その直後に同点に追いつかれたが、日本が初めてＷ杯で「勝ち点」を手にした試合になった。

「僕にとってはけががあって、自分の思い描いていたワールドカップではなくなっちゃいました」

「だけど、日本サッカー界にとってはとんでもなく大きな飛躍だと思っていて、見てる人たちにとっては大きな夢になったと思う。グループステージを突破する・しないで、（日本サッカー界の）未来が全然変わったと思います。そこにちょっとでも携われたのは本当に誇りですよね」

森岡さんのインタビューの全編は、ＹｏｕＴｕｂｅ、スポティファイ、アップルポッドキャストでも配信しています。「ピッチサイド」で検索してください。

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プロフィル

森岡隆三（もりおか・りゅうぞう） クリアソン新宿・アカデミーヘッドオブコーチング兼クラブリレーションズオフィサー。日韓ワールドカップ日本代表主将。清水エスパルス、京都サンガでプレー。ポジションはＤＦ。１９７５年生まれ。神奈川県横浜市出身。